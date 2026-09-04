Trágico accidente en los Alpes franceses: un argentino murió y otro está grave tras caer desde las alturas
La tragedia ocurrió en la Aiguille du Peigne, una de las emblemáticas agujas del macizo del Mont Blanc que alcanza los 3.192 metros de altura, en los Alpes.
Dos argentinos, uno de ellos residente en Francia, cayeron desde varios metros de altura mientras realizaban alpinismos en Francia. Uno de ellos, identificado como Gabriel Ansiaume, murió debido a las heridas sufridas por el impacto.
El trágico accidente en el Mont Blanc ocurrió en la Aiguille du Peigne, una de las emblemáticas agujas de Chamonix que alcanza los 3.192 metros de altura, en los Alpes franceses, y el rescate de las víctimas estuvo a cargo del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de la mencionada comuna turística.
Los dos escaladores argentinos sufrieron la caída de varias decenas de metros hacia el corredor de los Papillons durante las maniobras de descenso en rápel, posiblemente al perder el equilibrio en un tramo sin asegurar.
Mientras Ansiaume falleció, su compañero, quien sería su primo residente en territorio francés, sobrevivió a la caída, pero con graves heridas y permanece internado en el hospital de Sallanches.
El pesar en la comunidad de Mendoza
Según se supo, Gabriel Ansiaume era un importante enólogo mendocino de 39 años que se encontraba en Europa por trabajo, reconocido en la industria vitivinícola por proyectos como la línea “Contrabando”.
Su deceso provocó sorpresa y conmoción en Mendoza, tanto en la comunidad vitivinícola como en la académica de la provincia cuyana, donde era un profesional sumamente respetado y querido y respetado.
Su amigo y socio en la línea de vinos “Contrabando”, Federico Vargas Arizu, le dedicó unas sentidas palabras en redes sociales: "Mi hermano del alma, por siempre y para siempre, luz de vida eterna. El abrazo que nos vamos a dar cuando nos volvamos a encontrar".
En tanto, a Universidad Juan Agustín Maza, institución donde Ansiaume se formó y se recibió como licenciado en Enología, emitió un comunicado oficial manifestando su profundo pesar y destacando su "sólida trayectoria técnica en la industria vitivinícola" y extendieron sus condolencias a su familia y amigos.
Además, compañeros y allegados de las diferentes bodegas donde trabajó lo recordaron afectuosamente bajo su apodo, "Rata", destacando su profesionalismo y calidez humana que contagiaba allí por donde hubo pasado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario