Trágico accidente en los Alpes franceses: un argentino murió y otro está grave tras caer desde las alturas

Su deceso provocó sorpresa y conmoción en Mendoza, tanto en la comunidad vitivinícola como en la académica de la provincia cuyana, donde era un profesional sumamente respetado y querido y respetado.

Su amigo y socio en la línea de vinos “Contrabando”, Federico Vargas Arizu, le dedicó unas sentidas palabras en redes sociales: "Mi hermano del alma, por siempre y para siempre, luz de vida eterna. El abrazo que nos vamos a dar cuando nos volvamos a encontrar".

En tanto, a Universidad Juan Agustín Maza, institución donde Ansiaume se formó y se recibió como licenciado en Enología, emitió un comunicado oficial manifestando su profundo pesar y destacando su "sólida trayectoria técnica en la industria vitivinícola" y extendieron sus condolencias a su familia y amigos.

Además, compañeros y allegados de las diferentes bodegas donde trabajó lo recordaron afectuosamente bajo su apodo, "Rata", destacando su profesionalismo y calidez humana que contagiaba allí por donde hubo pasado.