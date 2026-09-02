Alerta por Kylian Mbappé: desbarataron una banda criminal en Francia que planeaba secuestrarlo

Intento de secuestro a Kylian Mbappé, el modus operandi de la banda y el avance judicial

La minuciosa información encontrada en los celulares evidencia un trabajo previo de inteligencia en el territorio para planificar golpes violentos y secuestros rápidos. La fiscalía a cargo de la instrucción decretó de inmediato la prisión preventiva en régimen de aislamiento para el líder de la red, argumentando su extrema peligrosidad y la sofisticación del plan criminal. Por su parte, la justicia otorgó la libertad bajo control judicial a su presunto colaborador mientras avanza la causa.

El caso genera una enorme preocupación por representar un salto cualitativo sin precedentes en la seguridad de los deportistas de élite. Si bien los asaltos a viviendas de futbolistas se volvieron una problemática recurrente en suelo francés durante los últimos años, la planificación sistemática de raptos elevó la alerta al máximo nivel.

Mientras las autoridades mantienen el secreto de sumario, las pesquisas se concentran en identificar al resto de los integrantes de la banda y averiguar si contaban con informantes dentro del entorno cercano de las víctimas.