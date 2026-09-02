Alerta por Kylian Mbappé: desbarataron una banda criminal en Francia que planeaba secuestrarlo
Un joven de 18 años coordinaba una red delictiva para capturar a 26 figuras de alto perfil. La Policía intervino sus teléfonos e identificó datos sobre Mbappé.
Conmoción total en el fútbol internacional tras revelarse un macabro plan en Europa. La Policía francesa desarticuló una red criminal acusada de preparar una serie de asaltos y secuestros exprés contra personalidades de gran patrimonio, entre las que se encontraba nada menos que Kylian Mbappé.
La investigación, sacada a la luz por el medio Le Parisien, confirmó que la organización tenía bajo la mira al capitán de la selección gala con la intención de exigir un rescate millonario. El operativo policial culminó el pasado 19 de agosto con la captura del presunto cabecilla, Clément L., un joven de 18 años conocido en el hampa como "Lester Z".
El sospechoso fue arrestado a la salida del Tribunal de Bobigny, en la periferia norte de París, donde acababa de comparecer por otra causa. Junto a él cayó un presunto cómplice, señalado como el responsable de la logística y la provisión de vehículos robados para cometer los golpes.
A pesar de su corta edad, "Lester Z" ya contaba con antecedentes por robo a mano armada y proxenetismo, y de hecho coordinaba los movimientos de la banda desde prisión a través de la aplicación Snapchat. El avance decisivo de la causa se dio tras el peritaje informático a los dos teléfonos secuestrados durante el procedimiento.
Allí, la unidad de ciberdelincuencia descubrió un archivo con los domicilios, rutinas exactas y medidas de seguridad de 26 objetivos potenciales, entre los que figuraban empresarios adinerados, renombrados raperos, joyeros de prestigio y el atacante del Real Madrid.
Intento de secuestro a Kylian Mbappé, el modus operandi de la banda y el avance judicial
La minuciosa información encontrada en los celulares evidencia un trabajo previo de inteligencia en el territorio para planificar golpes violentos y secuestros rápidos. La fiscalía a cargo de la instrucción decretó de inmediato la prisión preventiva en régimen de aislamiento para el líder de la red, argumentando su extrema peligrosidad y la sofisticación del plan criminal. Por su parte, la justicia otorgó la libertad bajo control judicial a su presunto colaborador mientras avanza la causa.
El caso genera una enorme preocupación por representar un salto cualitativo sin precedentes en la seguridad de los deportistas de élite. Si bien los asaltos a viviendas de futbolistas se volvieron una problemática recurrente en suelo francés durante los últimos años, la planificación sistemática de raptos elevó la alerta al máximo nivel.
Mientras las autoridades mantienen el secreto de sumario, las pesquisas se concentran en identificar al resto de los integrantes de la banda y averiguar si contaban con informantes dentro del entorno cercano de las víctimas.
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