Qué es un meteotsunami, el fenómeno que afectó a Mar Chiquita y Mar del Plata

Por este motivo, ante situaciones de marejadas repentinas o comportamientos inusuales del mar, las autoridades recomiendan abandonar la playa de inmediato, seguir las indicaciones de guardavidas y organismos de emergencia, y evitar ingresar al agua hasta que las condiciones se normalicen.

Dramático rescate en Mar Chiquita en medio del "mini tsunami": el hombre permanece internado

Un fenómeno inusual, descripto por testigos como un "mini tsunami", afectó este lunes las playas de Mar del Plata, Mar Chiquita, Santa Clara del Mar y Mar de Cobo, entre otras, dejando un saldo de al menos una mujer fallecida y una treintena de heridos, además de varios episodios de suma tensión.

De acuerdo con los primeros testimonios, la marea creció de forma sorpresiva, con una ola de hasta 5 metros, y otras tres seguidas que generaron momentos de pánico. Incluso, varios veraneantes no lograban salir del agua.

En este contexto fue que se conocieron diferentes imágenes, y una de ellas fue la de un dramático rescate en la albufera de Mar Chiquita, donde un hombre se estaba ahogando pero se salvó por un impresionante operativo.

De acuerdo con el portal local 0223, el hecho tuvo lugar pasadas las 16 horas, cuando una ola de gran magnitud ingresó de manera inesperada y provocó la confluencia del agua del mar con la del río, lo que desató un fuerte aumento del caudal y una peligrosa situación para los turistas.

rescate mar chiquita

Cuando comenzaron a evacuar a quienes se encontraban en el lugar, un hombre de unos 30 años que se encontraba con su pareja y su hija perdió el control por la fuerza del agua. Finalmente, fue localizado del otro lado de la playa y rescatado por los guardavidas, quienes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Las tareas de reanimación se extendieron durante más de media hora, con guardavidas que se fueron relevando en el esfuerzo por estabilizarlo. Una vez que fue sacado del agua en lancha, donde continuaron realizándole RCP, lo trasladaron en ambulancia al hospital más cercano.

Según informaron en C5N, el hombre permanecía todavía afectado y en estado crítico, por lo que seguía hospitalizado donde intentaban rehabilitarlo. Se espera por el primer parte médico.