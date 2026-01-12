Cuando el mar sorprende: el antecedente histórico de la “ola gigante” que sacudió Mar del Plata
El reciente fenómeno que impactó a turistas y vecinos no es un hecho aislado. En 1954, y antes en 1945, la ciudad vivió episodios similares.
La aparición de una “ola gigante” este lunes en las playas marplatenses no fue un hecho inédito. La historia de la ciudad guarda un recuerdo muy similar que se remonta a más de siete décadas atrás, cuando miles de personas fueron sorprendidas por un violento movimiento del mar en plena temporada de verano.
El 21 de enero de 1954, el diario LA CAPITAL describía el episodio con un título contundente: “Un oleaje de extraordinaria altura y violencia sorprendió a millares de bañistas”. Según la crónica, cerca del mediodía, “cuando nada hacía presumirlo, imprevistamente una ola de extraordinaria proporciones sorprendió a los bañistas” que disfrutaban de una jornada aparentemente tranquila.
El caos también alcanzó a quienes descansaban bajo toldos y sombrillas, ya que numerosos padres perdieron contacto momentáneo con sus hijos en medio de la confusión. En tanto, los más “imprudentes” que se encontraban dentro del mar fueron envueltos por enormes masas de agua. Aunque no hubo víctimas fatales, sí se registraron varios casos de “principio de asfixia”.
Lo más llamativo es que, hasta ese momento, las condiciones del tiempo no anticipaban peligro: hacía “calor intenso”, con amenaza de lluvia, pero el mar se mostraba sereno, con una calma “muy propia de la temporada”. Sin embargo, de manera repentina, “una ola gigante, a la que sucedieron de inmediato otras dos, produjo en las playas, especialmente en la Bristol, escenas de verdadero terror; el pánico fue unánime”.
La rápida reacción evitó consecuencias mayores. La crónica subrayó “la meritísima y decidida intervención de los guardavidas y de la enorme legión de turistas”, además del trabajo de “las ambulancias, los puestos de socorro, el personal de Asistencia Pública Municipal” y del Ministerio de Salud de la provincia.
Luego del episodio, la Subprefectura Marítima emitió un parte oficial: “Hoy a las 12, a raíz de un crecimiento extraordinario de las aguas, que alcanzaron su mayor altura en la Playa Popular, se produjeron once casos de personas asfixiadas, las que auxiliadas a tiempo y sometidas a respiración artificial, se recuperaron”.
Aquel no había sido el primer antecedente. En 1945, otro evento similar había tenido lugar en la Escollera Norte, cuando los bañistas fueron sorprendidos por “cuatro olas inmensas, que causaron pánico, dejando un considerable número de heridos”. Episodios que hoy, a la luz de lo ocurrido esta semana, vuelven a tomar relevancia en la memoria de Mar del Plata.
