Cuando el mar sorprende: el antecedente histórico de la “ola gigante” que sacudió Mar del Plata

Luego del episodio, la Subprefectura Marítima emitió un parte oficial: “Hoy a las 12, a raíz de un crecimiento extraordinario de las aguas, que alcanzaron su mayor altura en la Playa Popular, se produjeron once casos de personas asfixiadas, las que auxiliadas a tiempo y sometidas a respiración artificial, se recuperaron”.

Aquel no había sido el primer antecedente. En 1945, otro evento similar había tenido lugar en la Escollera Norte, cuando los bañistas fueron sorprendidos por “cuatro olas inmensas, que causaron pánico, dejando un considerable número de heridos”. Episodios que hoy, a la luz de lo ocurrido esta semana, vuelven a tomar relevancia en la memoria de Mar del Plata.