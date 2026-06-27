Tránsito y seguridad vial: cambia para siempre el sistema de infracciones y multas en todo el país

La principal innovación con la Disposición 167/2026 es la creación de un nomenclador único para todas las infracciones contempladas en el sistema nacional. Cada falta estará asociada a un código específico y uniforme. Esto también impactará en las actas de infracción, que incluirán estos códigos para facilitar su registro a nivel nacional.

Esta unificación era un tema que venía siendo discutido desde hace años en el Consejo Federal de Seguridad Vial.

La ANSV apunta con esta medida a profundizar la integración entre jurisdicciones y fortalecer el control centralizado de los antecedentes viales, buscando mayor eficiencia y transparencia en el sistema. En cuanto al valor de las multas, en Argentina no se fijan directamente en pesos, sino que se utilizan Unidades Fijas (UF) o sistemas equivalentes definidos por cada jurisdicción. La UF más común está vinculada al precio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino en La Plata, que actualmente ronda los $2.215.

Este mecanismo permite que los montos de las sanciones se ajusten dinámicamente según el valor de la UF, manteniendo su impacto económico en el tiempo. Así, la nueva disposición no solo mejora la gestión de infracciones, sino que también mantiene actualizados los criterios económicos aplicados a las multas.