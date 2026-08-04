Estas son las multas de tránsito más comunes y hasta cuánto pueden valer

Superar la velocidad máxima permitida.

Utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

Circular sin el cinturón de seguridad colocado.

Cruzar un semáforo con luz roja.

Manejar bajo los efectos del alcohol o de sustancias prohibidas.

No llevar la documentación obligatoria del vehículo y del conductor.

Trasladar menores sin los sistemas de retención infantil exigidos por la normativa.

Junto con la nueva codificación, el anexo oficial también especifica el valor de cada infracción en Unidades Fijas (UF), el mecanismo utilizado en gran parte del país para actualizar el monto de las multas de manera automática. En numerosas jurisdicciones, una UF toma como referencia el precio de un litro de nafta premium de YPF, aunque ese valor puede modificarse según la provincia o el municipio.

La creación de este sistema de códigos apunta a mejorar la coordinación entre los organismos de tránsito de todo el país y agilizar el intercambio de información sobre los antecedentes de los conductores. De este modo, las distintas jurisdicciones podrán registrar y controlar las infracciones bajo un criterio unificado, siempre que adhieran a la nueva reglamentación.