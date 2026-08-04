Estas son las multas de tránsito más comunes y hasta cuánto pueden valer
La nueva normativa de tránsito unifica 117 infracciones que impactan en el sistema de scoring de la licencia y pueden derivar en multas y sanciones.
El Gobierno nacional puso en marcha una nueva clasificación de infracciones de tránsito que modifica la forma en que se identifican las faltas vinculadas al sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir. La iniciativa apunta a unificar los criterios de control en todo el país y mejorar el seguimiento de las multas y los antecedentes de cada conductor.
Con esta actualización se incorporó un listado de 117 infracciones, cada una con un código único que permitirá simplificar el registro, la fiscalización y el intercambio de información entre las distintas jurisdicciones. Conocé cuáles son los cambios y cómo puede impactar esta medida en quienes circulan por las rutas y calles del país.
Cuáles son las multas de tránsito más comunes y cuánto pueden costarte
La nueva normativa no incorpora multas ni crea nuevas infracciones de tránsito. El cambio principal pasa por la forma en que las autoridades identificarán cada falta dentro de los registros oficiales.
A partir de ahora, cada infracción contará con un código único que funcionará como referencia dentro del sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir. Sin embargo, su implementación quedará sujeta a la adhesión de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre las conductas que con mayor frecuencia generan multas, sanciones y descuento de puntos en la licencia se encuentran:
- Superar la velocidad máxima permitida.
- Utilizar el teléfono celular mientras se conduce.
- Circular sin el cinturón de seguridad colocado.
- Cruzar un semáforo con luz roja.
- Manejar bajo los efectos del alcohol o de sustancias prohibidas.
- No llevar la documentación obligatoria del vehículo y del conductor.
- Trasladar menores sin los sistemas de retención infantil exigidos por la normativa.
Junto con la nueva codificación, el anexo oficial también especifica el valor de cada infracción en Unidades Fijas (UF), el mecanismo utilizado en gran parte del país para actualizar el monto de las multas de manera automática. En numerosas jurisdicciones, una UF toma como referencia el precio de un litro de nafta premium de YPF, aunque ese valor puede modificarse según la provincia o el municipio.
La creación de este sistema de códigos apunta a mejorar la coordinación entre los organismos de tránsito de todo el país y agilizar el intercambio de información sobre los antecedentes de los conductores. De este modo, las distintas jurisdicciones podrán registrar y controlar las infracciones bajo un criterio unificado, siempre que adhieran a la nueva reglamentación.
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