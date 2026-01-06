Retiran preventivamente del mercado una leche y un alimento en polvo para bebés

Esa bacteria, de acuerdo con la explicación que dio el organismo de control, “suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas”. Asimismo, se agregó, “es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras)”.

Siempre en función de lo informado por la misma fuente, el microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades.

Qué medidas tomó la ANMAT

El organismo informó que se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias provinciales para garantizar el retiro efectivo de los lotes involucrados en todo el país y monitorear la situación.

En ese marco, recomendaron a la población que tenga en su poder los lotes mencionados “que se abstengan de consumirlos”, y a quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, “que los retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor”.