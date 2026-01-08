La ANMAT endureció los controles y dejó sin habilitación a un laboratorio farmacéutico

anmat

Desde ANMAT recordaron que la Ley 16.463 y sus normas reglamentarias establecen que toda actividad vinculada con la elaboración, fraccionamiento, importación, exportación y comercialización de medicamentos debe desarrollarse en establecimientos debidamente habilitados y bajo la supervisión de un profesional universitario que actúe como director técnico. Esta figura es clave para garantizar que los productos cumplan con los estándares de calidad, seguridad y eficacia exigidos por la autoridad sanitaria.

En su análisis, la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo del INAME calificó la falta como una deficiencia crítica, ya que la ausencia de un responsable técnico impide asegurar la correcta liberación de los productos conforme a las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Ante ese escenario, el instituto recomendó la baja de la habilitación sanitaria, una sugerencia que ANMAT adoptó en ejercicio de las facultades que le otorga el Decreto 1490/92.

La decisión se inscribe en una política de control más estricta por parte del organismo regulador, orientada a reforzar la trazabilidad y la seguridad de los medicamentos que circulan en el mercado argentino, con el objetivo de proteger la salud pública y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.