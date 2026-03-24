Tras el picante cruce, Eduardo Feinmann subió la apuesta contra la abogada argentina en Brasil: "Volvería..."
Luego de un fuerte intercambio televisivo, el periodista volvió a la carga contra Agostina Páez en sus redes sociales.
La abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil, confirmó este martes que podrá regresar a la Argentina, y tras la audiencia positiva con el juez, protagonizó un picante cruce en vivo con Eduardo Feinmann quien, fiel a su estilo, luego subió la apuesta en las redes sociales.
Desde Río de Janeiro, donde permanecía detenida por el caso de injuria racial, la joven letrada de 29 años no dejó pasar la buena noticia y la entrevista con A24 para recriminarle al conductor sus constantes críticas. Y ambos terminaron tirándose dardos para todos lados.
"No soy racista. Vos que me matás por Twitter, no soy racista", arrancó Agostina, visiblemente enojada y argumentó: "He respondido mal, he pedido perdón por reaccionar a gestos obscenos. Me ha sorprendido que vos me ataques de esta manera, siendo que vos te has metido con la comunicad LGBT y has dicho que la Argentina no quería villeros. Justo vos me vas a decir racista...".
A su turno, el conductor siempre ávido para las peleas televisivas, la cruzó: "Si pediste perdón es porque fuiste racista. Sabés que te equivocaste, que en Brasil no le podés decir 'mono' a alguien ni hacer el gesto del monito".
"Si no hubieras hecho un acto racista, no hubieras llegado al punto en el que estás", concluyó Feinmann ante una visiblemente enojada Agostina.
Sin embargo, y fiel a su estilo provocador y picante, el periodista la siguió en las redes sociales donde ratificó lo que presuntamente cree de Páez. "La abogada racista volvería a la Argentina", escribió unos 10 minutos después del fuerte cruce televisivo.
Tras la audiencia de este martes, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, aunque falta la firma del juez.
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