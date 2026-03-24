Tras el picante cruce, Eduardo Feinmann subió la apuesta contra la abogada argentina en Brasil: "Volvería..."

Sin embargo, y fiel a su estilo provocador y picante, el periodista la siguió en las redes sociales donde ratificó lo que presuntamente cree de Páez. "La abogada racista volvería a la Argentina", escribió unos 10 minutos después del fuerte cruce televisivo.

tuit feinmann El tuit de Eduardo Feinmann contra la abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil.

Tras la audiencia de este martes, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, aunque falta la firma del juez.