Tras la Peregrinación a Luján, el Decreto 1450/88 activa un feriado este lunes 5 de octubre: quiénes descansan.

Este lunes 5 de octubre se conmemora el Día de Morón, una jornada de feriado municipal, con asueto administrativo y escolar, establecida por el Decreto 1450/88 que rinde homenaje a la Inmaculada Concepción del Buen Viaje —patrona del distrito— y conmemora el aniversario de la creación del partido (1785).