Tras la Peregrinación a Luján, el Decreto 1450/88 activa un feriado este lunes 5 de octubre: quiénes descansan
El Gobierno municipal firmó el decreto correspondiente que este año otorga un feriado con fin de semana largo, afectando a varias actividades.
Este lunes 5 de octubre se conmemora el Día de Morón, una jornada de feriado municipal, con asueto administrativo y escolar, establecida por el Decreto 1450/88 que rinde homenaje a la Inmaculada Concepción del Buen Viaje —patrona del distrito— y conmemora el aniversario de la creación del partido (1785).
El descanso llega justo después de la tradicional Peregrinación a Luján que movilizó a la región durante el fin de semana, atravesando las calles del distrito. Al caer en día hábil, la rutina habitual sufrirá importantes modificaciones en escuelas, dependencias públicas y servicios comunales.
Escuelas: ¿hay clases este lunes en Morón?
La interrupción de las actividades genera dudas en las familias de la zona, por lo que el panorama se divide según la gestión del establecimiento:
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Escuelas públicas: No habrá clases en los establecimientos de gestión estatal, ya que el asueto rige para todo el personal docente y auxiliar de la Provincia que cumple funciones en Morón.
Escuelas privadas: La adhesión queda a criterio de cada institución. Si bien la mayoría suele sumarse al cese o reorganizar sus cronogramas, se aconseja consultar directamente con el colegio.
Cómo funcionarán los servicios municipales por el feriado de Morón
Las distintas áreas operativas de la comuna diagramaron un esquema especial con guardias esenciales:
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Atención al público: El Palacio Municipal, las dependencias administrativas y todas las Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) permanecerán completamente cerradas.
Salud: El Hospital Municipal y los Centros de Atención Primaria (CAPS) mantendrán únicamente guardias de urgencia, sin atención en consultorios externos.
Recolección de residuos: El servicio de recolección de basura domiciliaria funcionará con absoluta normalidad, respetando los cronogramas habituales.
Justicia local: La sede del Departamento Judicial de Morón no tendrá actividad y se suspenderán los plazos y términos procesales.
Cementerio Municipal: Abrirá sus puertas en su horario habitual de 8:00 a 16:00 para la visita de vecinos, sin atención en el área administrativa.
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