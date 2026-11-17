La aclaración resulta clave ante las dudas habituales sobre los corrimientos de fechas en el calendario laboral. Mientras la Ley 27.399 y las disposiciones reglamentarias del Poder Ejecutivo determinan el esquema de movilidad para los feriados trasladables, la conmemoración religiosa del 8 de diciembre reviste carácter de inamovible, por lo que no sufre modificaciones pese a caer un día martes.