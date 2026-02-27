El cumpleaños tumbero de "Malala" Galeano que se hizo viral: las imágenes

paola galeano presa influencer cumpleaños

Galeano estuvo acompañada por otras internas, con las que aprovechó a sacarse fotos y subirlas a las redes. Las publicaciones se viralizaron y se llenaron de comentarios entre los que se podía ver reacciones de indignación, hasta algunos que le enviaron mensajes de apoyo tanto a ella como a las demás presas.

Por qué está presa Paola Galeano

En 2014, el Tribunal en lo Criminal Nº5 de La Matanza sentenció a Galeano a trece años de prisión por ser considerada partícipe necesaria de un homicidio en ocasión de robo ocurrido en 2013. La víctima, Carlos Gauna, fue asesinado por delincuentes mientras intentaban robarle la camioneta. La Justicia determinó que la condenada fue quien brindó información clave para concretar el asalto.

En un comentario de TikTok, la propia Galeano habló sobre su situación penal: “Yo no maté a nadie. Yo estuve en un hecho en el cual falleció alguien, pero yo no lo hice. Sí me hago cargo del robo y de haber estado ahí, y no estoy orgullosa de eso. Yo hoy no soy la misma de antes. Mi mente piensa y actúa diferente”.

En época de pandemia, Paola aprovechó el encierro para sumarse a los retos de baile del momento y subir los videos a TikTok. En las publicaciones se muestra bailando junto a sus compañeras dentro de la celda, en el patio de la cárcel y otros lugares del pabellón. Desde el encierro, creó el hashtag #BarrioPrivado para identificar sus publicaciones. Hoy hay más de 200 mil usuarios que la siguen en Tik Tok.

De acuerdo a fuentes judiciales, Galeano espera ser liberada el 31 de agosto de este año.