El cumpleaños tumbero de "Malala" Galeano que se hizo viral: las imágenes
Paola “Malala” Galeano está detenida en un penal de Lomas de Zamora por ser partícipe necesaria de un asesinato durante un robo.
Paola “Malala” Galeano, una presa que se volvió influencer publicando contenido en las redes sociales desde la cárcel, sacó a la luz una indignante situación luego de que compartiera varios videos y fotos de su gran festejo de cumpleaños. No faltó nada: hubo parlantes con música, luces led, globos, guirnaldas, comida, gaseosas y una torta, todo en color rosa.
Galeano está presa en la Unidad Penitenciaria Nº40 de Lomas de Zamora por ser partícipe necesaria de un homicidio en ocasión de robo. La joven, que cumplió años el pasado 18 de febrero, está a pocos meses de cumplir su condena y recuperar la libertad.
Los videos del festejo de su cumpleaños en el pabellón generaron fuertes críticas y pusieron nuevamente el foco en las condiciones de detención de los presos.
“¡Mi último cumpleaños en la cárcel! 12 cumpleaños encerrada, basta para mi y pronto para todos. #BarrioPrivado”, escribió en su publicación en TikTok, donde es conocida como “Malala” y tiene casi 300 mil seguidores. En redes sociales, es reconocida por compartir su día a día en el penal, cuyas paredes y rejas fueron pintadas de rosa, de ahí que algunos la llaman "La Barbie Tumbera".
El festejo fue en concordancia con su estilo: una ambientación con arcos de globos, cortinas de cotillón, luces LED, parlantes con música y una torta de pastelería decorada con una corona, todo en rosa.
Galeano estuvo acompañada por otras internas, con las que aprovechó a sacarse fotos y subirlas a las redes. Las publicaciones se viralizaron y se llenaron de comentarios entre los que se podía ver reacciones de indignación, hasta algunos que le enviaron mensajes de apoyo tanto a ella como a las demás presas.
Por qué está presa Paola Galeano
En 2014, el Tribunal en lo Criminal Nº5 de La Matanza sentenció a Galeano a trece años de prisión por ser considerada partícipe necesaria de un homicidio en ocasión de robo ocurrido en 2013. La víctima, Carlos Gauna, fue asesinado por delincuentes mientras intentaban robarle la camioneta. La Justicia determinó que la condenada fue quien brindó información clave para concretar el asalto.
En un comentario de TikTok, la propia Galeano habló sobre su situación penal: “Yo no maté a nadie. Yo estuve en un hecho en el cual falleció alguien, pero yo no lo hice. Sí me hago cargo del robo y de haber estado ahí, y no estoy orgullosa de eso. Yo hoy no soy la misma de antes. Mi mente piensa y actúa diferente”.
En época de pandemia, Paola aprovechó el encierro para sumarse a los retos de baile del momento y subir los videos a TikTok. En las publicaciones se muestra bailando junto a sus compañeras dentro de la celda, en el patio de la cárcel y otros lugares del pabellón. Desde el encierro, creó el hashtag #BarrioPrivado para identificar sus publicaciones. Hoy hay más de 200 mil usuarios que la siguen en Tik Tok.
De acuerdo a fuentes judiciales, Galeano espera ser liberada el 31 de agosto de este año.
