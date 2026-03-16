Trasladaron a "Chico Perry", detenido por robo en Buenos Aires y condenado por tentativa de homicidio en Chile

El delincuente se había fugado del penal Colina 1 en octubre de 2024 y había logrado entrar a la Argentina, donde un año más tarde, bajo un nombre falso y haciéndose pasar por un hombre de nacionalidad peruana, fue atrapado por el robo frustrado en Boedo.

La pesquisa se inició luego de una consulta del Servicio Penitenciario Federal sobre un ciudadano chileno que era buscado en su país desde hacía más de un año y que podría estar detenido en la Ciudad.

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A partir de ese requerimiento, la Policía de la Ciudad realizó una compulsa de sus sistemas y detectó un sumario por “robo y privación ilegítima de la libertad” en el que uno de los imputados figuraba con otra identidad, aunque su fotografía presentaba rasgos similares a los del prófugo.

Con la confirmación de su verdadera identidad, se activaron los canales de cooperación internacional.