Trasladaron a "Chico Perry", detenido por robo en Buenos Aires y condenado por tentativa de homicidio en Chile
Interpol había emitido una alerta naranja en la búsqueda de José Santos Torres Montecinos, alias “el chico Perry”, que estaba detenido en Buenos Aires.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires concretó este lunes por la tarde el traslado del chileno José Santos Torres Montecinos, alias “el chico Perry”, que estaba detenido en una dependencia de la fuerza porteña acusado de robo mientras era buscado por la Justicia de Chile para que cumpliera una condena ya firme en ese país.
Interpol había emitido una alerta naranja para la captura de Torres Montecinos, pero no fue sino hasta que cayó en un robo frustrado en Boedo que saltaron las alarmas en Buenos Aires.
Así fue como la Justicia porteña dispuso el traslado del delincuente que había sido detenido el 2 de octubre de 2025 por entrar a una casa de Boedo a robar junto a dos cómplices, una situación que escaló con golpes a las víctimas.
Fuentes policiales informaron que el operativo se llevó a cabo durante la tarde de este lunes desde la alcaidia de la Comuna 4 en Montes de Oca al 800, donde el delincuente fue entregado a personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con intervención del personal del DUTIA, que aseguró la zona y al detenido.
El traslado de Torres Montecinos a un penal federal es el primer paso para su extradición a Chile, donde ya fue condenado por robo con violencia, portación ilegal de arma de fuego y homicidio frustrado, y debía cumplir una pena de prisión hasta 2037.
El delincuente se había fugado del penal Colina 1 en octubre de 2024 y había logrado entrar a la Argentina, donde un año más tarde, bajo un nombre falso y haciéndose pasar por un hombre de nacionalidad peruana, fue atrapado por el robo frustrado en Boedo.
La pesquisa se inició luego de una consulta del Servicio Penitenciario Federal sobre un ciudadano chileno que era buscado en su país desde hacía más de un año y que podría estar detenido en la Ciudad.
A partir de ese requerimiento, la Policía de la Ciudad realizó una compulsa de sus sistemas y detectó un sumario por “robo y privación ilegítima de la libertad” en el que uno de los imputados figuraba con otra identidad, aunque su fotografía presentaba rasgos similares a los del prófugo.
Con la confirmación de su verdadera identidad, se activaron los canales de cooperación internacional.
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