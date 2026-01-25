Tren chocó a un auto en la entrada Mar del Plata: hay tres heridos, y uno está grave
El accidente ocurrió este domingo a la altura del parque Aquasol. Un joven de 23 años se encuentra en estado crítico tras el impacto de la formación de Trenes Argentinos contra el vehículo.
Un violento siniestro vial conmocionó a los turistas que transitaban por la Autovía 2 este domingo, en la entrada a Mar del Plata, que dejó un saldo de al menos tres heridos, uno de los cuales se encuentra en grave estado.
Pasadas las 14:00, una formación del tren que une Buenos Aires con Mar del Plata arrolló a un automóvil en el kilómetro 386, en las inmediaciones del parque acuático Aquasol. El impacto movilizó de urgencia a los sistemas de emergencia de la zona y reavivó las alertas por la seguridad en los pasos a nivel durante la temporada alta.
En el vehículo siniestrado, un Peugeot 206, viajaban un hombre de 40 años, su hija de 17 y un joven de 23. Este último fue quien se llevó la peor parte: fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con politraumatismos graves y permanecía en quirófano al cierre de esta edición.
Los otros dos ocupantes también fueron derivados al mismo centro de salud con lesiones de diversa consideración; mientras que tanto los pasajeros como el personal de Trenes Argentinos resultaron ilesos tras la colisión.
El operativo contó con la intervención del Servicio de Atención al Turista, dotaciones de bomberos de Camet y Santa Clara del Mar, y personal de Aubasa.
El lugar del siniestro fue resguardado por la Policía Científica para determinar las causas exactas del impacto, mientras que agentes de Defensa Civil trabajaron para liberar el paso a nivel. El tránsito en la zona, habitualmente intenso por el recambio turístico, sufrió demoras significativas hasta que los equipos de rescate lograron remover los restos del vehículo.
La circulación por la Autovía 2 fue restablecida horas más tarde, pero las autoridades de seguridad vial recordaron la importancia de extremar las precauciones en los cruces ferroviarios, especialmente en tramos donde la actividad de las formaciones se intensifica por el flujo de veraneantes hacia la Costa Atlántica.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario