Tren chocó a un auto en la entrada Mar del Plata: hay tres heridos, y uno está grave

El lugar del siniestro fue resguardado por la Policía Científica para determinar las causas exactas del impacto, mientras que agentes de Defensa Civil trabajaron para liberar el paso a nivel. El tránsito en la zona, habitualmente intenso por el recambio turístico, sufrió demoras significativas hasta que los equipos de rescate lograron remover los restos del vehículo.

La circulación por la Autovía 2 fue restablecida horas más tarde, pero las autoridades de seguridad vial recordaron la importancia de extremar las precauciones en los cruces ferroviarios, especialmente en tramos donde la actividad de las formaciones se intensifica por el flujo de veraneantes hacia la Costa Atlántica.