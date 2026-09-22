Insólito accidente en Villa Lugano: chocó a dos autos, volcó frente a una escuela e insultó a las víctimas

La reacción de la conductora

Testigos del episodio aseguraron que la conductora “estaba alterada” luego del hecho y que discutió con personal del SAME y con el dueño de uno de los autos chocados.

“No se podía hablar con ella, estaba muy alterada, se la agarró con los policías y me insultó un poquito, así que muy bien no estaba. A esta chica habría que sacarle el registro”, agregó Gustavo.

Pese a la brutalidad del hecho, la conductora logró salir de su vehículo por sus propios medios, pero luego fue trasladada en una ambulancia del SAME al Hospital Grierson con diagnóstico de politraumatismos.

En el lugar del accidente también intervino personal de Bomberos de la Ciudad, que acudió al lugar y realizó un corte de energía del Honda Fit como medida preventiva. Del operativo también participó personal de la Comisaría Vecinal 8 A.