Insólito accidente en Villa Lugano: chocó a dos autos, volcó frente a una escuela e insultó a las víctimas
La conductora, de 34 años, sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Grierson. El relato de los testigos.
Una conductora de 34 años protagonizó un impresionante choque y vuelco en el barrio porteño de Villa Lugano donde perdió el control de su auto e impactó con otros dos que estaban estacionados. Tras el hecho, discutió con la Policía e insultó a uno de los damnificados.
El brutal accidente ocurrió alrededor de las 6.20 de la mañana de este martes sobre avenida Larrazábal al 3100, a la altura de la intersección con Crisóstomo Álvarez, y justo frente a una escuela donde se dicta niel inicial, primario y secundario.
Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y la Policía de la Ciudad, el siniestro involucró a tres vehículos: por motivos que son materia de investigación, el Honda Fit que manejaba la mujer colisionó contra un Renault Laguna y una Volkswagen Saveiro que estaban estacionados sin ocupantes, y volcó.
Qué había dentro del auto
Un dato que llamó la atención de las autoridades fue que dentro del vehículo volcado se encontraron una botella de champagne, vasos descartables y latas de bebidas energizantes.
“Aparentemente, la chica habría festejado el Día de la Primavera de manera muy particular. Lo bueno es que no pasó nada”, declaró Gustavo, dueño del Renault Laguna.
La reacción de la conductora
Testigos del episodio aseguraron que la conductora “estaba alterada” luego del hecho y que discutió con personal del SAME y con el dueño de uno de los autos chocados.
“No se podía hablar con ella, estaba muy alterada, se la agarró con los policías y me insultó un poquito, así que muy bien no estaba. A esta chica habría que sacarle el registro”, agregó Gustavo.
Pese a la brutalidad del hecho, la conductora logró salir de su vehículo por sus propios medios, pero luego fue trasladada en una ambulancia del SAME al Hospital Grierson con diagnóstico de politraumatismos.
En el lugar del accidente también intervino personal de Bomberos de la Ciudad, que acudió al lugar y realizó un corte de energía del Honda Fit como medida preventiva. Del operativo también participó personal de la Comisaría Vecinal 8 A.
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