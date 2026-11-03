Grave: salió a la luz otro video de los agresores de mujeres trans en Palermo

"Me dicen ahora el matatrans": la burla de uno de los involucrados en el ataque en Palermo

Uno de los menores involucrados en el ataque contra mujeres trans que estaban trabajando en los Bosques de Palermo quedó en el centro de la polémica luego de publicar una historia en su cuenta de Instagram. "Me dicen ahora el matatrans", escribió E.G. en una historia de Instagram, acompañada por un emoticón de risa. La publicación se viralizó rápidamente y generó una ola de repudios.