Grave: salió a la luz otro video de los agresores de mujeres trans en Palermo
Tras el salvaje ataque a mujeres trans en Palermo, otro video del grupo de jóvenes salió a la luz. Desmanes y descontrol, como denominador común.
Tras el feroz ataque de un numeroso grupo de jóvenes a mujeres trans en Palermo y la trascendencia del video que ellos mismos compartieron en redes sociales, Lali Espósito, Tini Stoessel y otros artistas salieron a repudiar lo sucedido, reflexionando en la gravedad de la salvaje agresión.
No obstante, el tema se convirtió en uno de los tópicos centrales en redes sociales y ahora salió a la luz un nuevo video de los agresores, donde se los ve atacando a un auto con gente adentro, en plena vía pública. Aprovechándose de tu amplia diferencia numérica, los jóvenes comenzaron a sacudir el automóvil, provocando pánico en el conductor.
"Me dicen ahora el matatrans": la burla de uno de los involucrados en el ataque en Palermo
Uno de los menores involucrados en el ataque contra mujeres trans que estaban trabajando en los Bosques de Palermo quedó en el centro de la polémica luego de publicar una historia en su cuenta de Instagram. "Me dicen ahora el matatrans", escribió E.G. en una historia de Instagram, acompañada por un emoticón de risa. La publicación se viralizó rápidamente y generó una ola de repudios.
Ante la falta de respuestas institucionales, referentes del movimiento LGTBIQ+ realizaron una investigación en redes sociales, difundieron los perfiles de los atacantes y así llegaron al mensaje publicado por uno de los menores implicados.
Ataque con conos de tránsito y persecución: así fue el ataque a mujeres trans en Palermo
El material audiovisual, grabado desde la perspectiva de uno de los propios agresores o integrantes del grupo, registra la secuencia en medio de una avenida transitada: un joven persigue a una de las víctimas en plena calle utilizando un cono de señalización vial de color naranja para empujarla y agredirla.
Las imágenes muestran a varios jóvenes, organizados en grupo y desplazándose a pie y en bicicletas, rodeando la escena mientras gritan provocaciones e incitan a la persecución. El video fue subido a redes sociales acompañado por la leyenda despectiva "A correr los trabas", celebrando la agresión como un acto de burla entre los involucrados y acompañando la frase con emojis de risa.
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