Trenes Argentinos informó que la Línea Mitre no prestará servicio durante el fin de semana largo: el motivo
El servicio de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre estará suspendido del 9 al 12 de octubre por obras en la zona de vías.
Dos ramales del Tren Mitre no prestarán servicio durante el fin de semana largo debido a los trabajos de reemplazo del puente ferroviario ubicado sobre la avenida Luis María Campos. Se trata de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre, que estarán interrumpidos entre el 9 y el 12 de octubre inclusive por las obras que se realizarán entre las estaciones Tres de Febrero y Ministro Carranza, a la altura del kilómetro 6,278 de la traza ferroviaria.
En ese sector se desmontará la estructura por la que circulan las formaciones de ambos servicios y se instalará un nuevo puente ferroviario. Los trabajos forman parte de la Emergencia Ferroviaria y tienen como objetivo mejorar los niveles de seguridad operacional y sostener la confiabilidad y la calidad del servicio para los pasajeros.
Durante las cuatro jornadas de interrupción, AUSA también llevará adelante tareas de instalación de pilotes en la zona de vías para la futura estructura del paso bajo nivel Álvarez Thomas, que estará ubicado entre las estaciones Drago y Urquiza.
En tanto, el ramal Tigre funcionará con sus frecuencias habituales durante todo el fin de semana largo.
Las obras podrían suspenderse en caso de condiciones climáticas desfavorables, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar las novedades y eventuales modificaciones del servicio a través de los canales oficiales y de la aplicación de Trenes Argentinos.
Qué es la Emergencia Ferroviaria
Es un régimen establecido por el Gobierno nacional para atender el deterioro de la infraestructura y avanzar con obras consideradas prioritarias para el sistema ferroviario. La medida contempla trabajos de renovación y mantenimiento de vías, puentes, señalamiento, estaciones y otros componentes de la red, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad operacional y la prestación del servicio.
En este marco se desarrollan distintas obras que, por sus características, pueden requerir interrupciones temporales de los servicios o modificaciones en las frecuencias habituales para permitir el ingreso de maquinaria y personal a las zonas de trabajo.
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