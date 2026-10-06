Trenes Argentinos informó que la Línea Mitre no prestará servicio durante el fin de semana largo: el motivo

Qué es la Emergencia Ferroviaria

Es un régimen establecido por el Gobierno nacional para atender el deterioro de la infraestructura y avanzar con obras consideradas prioritarias para el sistema ferroviario. La medida contempla trabajos de renovación y mantenimiento de vías, puentes, señalamiento, estaciones y otros componentes de la red, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad operacional y la prestación del servicio.

En este marco se desarrollan distintas obras que, por sus características, pueden requerir interrupciones temporales de los servicios o modificaciones en las frecuencias habituales para permitir el ingreso de maquinaria y personal a las zonas de trabajo.