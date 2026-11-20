La situación es particularmente delicada entre las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). En ese universo, el 57% declara ingresos insuficientes para afrontar sus gastos mensuales. Entre los hogares con jefatura femenina, el indicador alcanza el 47%, mientras que entre aquellos cuyo jefe tiene un empleo registrado llega al 30%, el nivel más elevado de la serie para ese grupo.

Fuente: Unicef

“Los datos de la Encuesta Rápida dan cuenta de un deterioro de los ingresos relativos de los hogares con niños y niñas. En este contexto resulta clave seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de ingresos”, explicó Rafael Ramírez Mesec, representante de Unicef en Argentina y advirtió que "mantener la movilidad de las transferencias es una condición necesaria para proteger a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad”.

Endeudarse para comer

Uno de los datos más significativos del informe es el crecimiento del endeudamiento de las familias con chicos. En 2026, el 50% de los hogares relevados tiene al menos una deuda, cuatro puntos porcentuales más que en 2025. Los motivos principales no están asociados a la adquisición de bienes durables, sino a la necesidad de financiar consumos cotidianos.

Fuente: Unicef

El 42% de los hogares endeudados contrajo obligaciones para comprar alimentos, el 26% para pagar servicios básicos o gastos de vivienda y el 11% para cancelar otras deudas. Otro 10% recurrió al crédito para afrontar gastos de salud y educación.

También cambió la composición del financiamiento. El uso de tarjetas de crédito como mecanismo de endeudamiento se duplicó en un año, al pasar del 16% al 32% de los hogares. Las deudas mediante plataformas y billeteras virtuales aumentaron del 7% al 18%, mientras que el crédito no bancario pasó del 4% al 9%.

Fuente: Unicef

En sentido contrario, los préstamos de familiares y amigos perdieron participación: representaban el 26% de los hogares en 2025 y descendieron al 17% en la última medición. El crédito bancario, en tanto, se mantuvo relativamente estable, con una incidencia del 12%.

Las dificultades para afrontar los compromisos financieros también se reflejan en el incumplimiento de pagos. El 44% de los hogares dejó de pagar algún servicio durante los últimos seis meses, cinco puntos más que en 2025. Entre las obligaciones relevadas, las tarjetas de crédito registraron el mayor crecimiento en la proporción de familias que dejaron de pagarlas, del 16% al 23%.

Fuente: Unicef

Frente a este escenario, las estrategias para sostener los gastos cotidianos se multiplicaron. El 60% de los hogares comenzó a comprar alimentos más baratos; el 45% aumentó sus horas de trabajo; el 40% recurrió al endeudamiento para cubrir gastos básicos y el 39% redujo los gastos destinados a la recreación infantil. Además, el 30% pidió ayuda económica a familiares o personas cercanas y el 29% suspendió actividades deportivas o culturales de sus hijos.

El documento también identifica que las restricciones alcanzan consumos vinculados con la educación, la movilidad y el esparcimiento, gastos que suelen ser los primeros en postergarse. Sin embargo las restricciones económicas también alcanzan la alimentación. De acuerdo con la encuesta, el 43% de los hogares con niños y adolescentes dejó de comprar algún alimento por falta de dinero, frente al 29% registrado en agosto de 2025.

Fuente: Unicef

El indicador aumentó 14 puntos porcentuales en un año, aunque todavía se encuentra por debajo del máximo del 52% observado en abril de 2024 tras la devaluación del 100% que aplicaron Milei y Caputo apenas desembarcaron en la Casa Rosada.

Una situación todavía más grave aparece al analizar los hogares en los que alguno de sus integrantes debió saltearse una comida diaria por falta de dinero. El 29% de las familias informó que al menos una persona adulta dejó de desayunar, almorzar, merendar o cenar por razones económicas. Entre los niños y adolescentes, esa proporción alcanzó el 9%, el valor más alto de toda la serie histórica del relevamiento para ese indicador.

Fuente: Unicef

Las dificultades también afectan el acceso al sistema sanitario. El 36% de los hogares no pudo asistir al médico o al dentista por falta de recursos, frente al 24% de 2025. En tanto, el 21% dejó de comprar medicamentos por problemas económicos, seis puntos más que el año anterior.

En sus conclusiones, Unicef sostuvo que el deterioro de los ingresos familiares requiere fortalecer los mecanismos de protección social y garantizar recursos destinados a la infancia, tanto para las transferencias económicas como para las políticas de educación, salud, vivienda, alimentación y cuidados.

El organismo también recomendó reforzar las políticas de nutrición, los comedores escolares y el acceso a alimentos saludables, especialmente durante la primera infancia.

Informe completo: