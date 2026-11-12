El ramal Suárez del Tren Mitre sigue interrumpido por fallas en el suministro eléctrico

La interrupción es total y afecta a toda la línea entre las cabeceras de José León Suárez y Retiro, en ambos sentidos de circulación.

Por el momento no se brindó información sobre cuándo podrá reestablecerse el servicio completo y con total normalidad entre ambas cabeceras.

Por su parte, el ramal Mitre circulaba con demoras y cancelaciones, también por fallas en el suministro eléctrico.

En tanto, el ramal Tigre funcionaba con sus frecuencias habituales y sin presentar inconvenientes. En este caso, la empresa indicó que se pudo restablecer su suministro eléctrico gracias a un puenteo.

Por otro lado, el tren San Martín circulaba con servicio limitado entre las estaciones José C. Paz y Retiro por incidente vial cerca de la estación Muñiz, en la localidad bonaerense San Miguel.