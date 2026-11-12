El ramal Suárez del Tren Mitre sigue interrumpido por fallas en el suministro eléctrico
Además, desde Trenes Argentinos informaron que el ramal Mitre circulaba con demoras por el mismo problema.
El ramal José León Suárez del Tren Mitre permanecía totalmente interrumpido en la mañana de este jueves por fallas en el suministro eléctrico, según informó la empresa Trenes Argentinos. El mismo inconveniente afectaba también al ramal Mitre, que circulaba con demoras.
En tanto, el ramal Tigre no se vio perjudicado y circulaba con sus frecuencias habituales.
Por qué no funciona el ramal Suárez del Tren Mitre
Los inconvenientes comenzaron durante la mañana del miércoles y hasta el momento no se pudo resolver el problema en la línea que conecta la localidad bonaerense de José León Suárez, en el partido de General San Martín, con la estación de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con lo informado por la empresa estatal, el problema radicaba en un cable de alta tensión que se averió ayer mientras una empresa contratista de AUSA se realizaba trabajos de excavaciónpara la construcción del paso bajo nivel a la altura de la avenida Álvarez Thomas.
“Personal técnico continúa trabajando para solucionar el inconveniente y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Hasta tanto finalicen las tareas, la prestación permanecerá interrumpida”, informó la firma.
La interrupción es total y afecta a toda la línea entre las cabeceras de José León Suárez y Retiro, en ambos sentidos de circulación.
Por el momento no se brindó información sobre cuándo podrá reestablecerse el servicio completo y con total normalidad entre ambas cabeceras.
Por su parte, el ramal Mitre circulaba con demoras y cancelaciones, también por fallas en el suministro eléctrico.
En tanto, el ramal Tigre funcionaba con sus frecuencias habituales y sin presentar inconvenientes. En este caso, la empresa indicó que se pudo restablecer su suministro eléctrico gracias a un puenteo.
Por otro lado, el tren San Martín circulaba con servicio limitado entre las estaciones José C. Paz y Retiro por incidente vial cerca de la estación Muñiz, en la localidad bonaerense San Miguel.
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