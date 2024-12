Tres de Febrero: un delincuente escapó en un auto robado frente a cuatro policías que lo apuntaban

La resistencia de la víctima puso en alerta a vecinos de la cuadra, que tal como sucedió la semana pasada, salieron en su defensa. Con un bidón de agua vacío y un palo, dos habitantes de la zona intentaron impedir que el delincuente concrete el robo. El ladrón puso marcha atrás y aceleró a toda velocidad para irse: en esas circunstancias se sumaron tres agentes policiales.

“A la llanta, a la llanta”, se escucha en la filmación gritar a una mujer, que pidió a los efectivos que disparen. Según pudo saber Primer Plano Online, eran tres caminantes que estaban haciendo un rondín preventivo y no supieron qué era lo que pasaba, porque llegaron en medio del griterío y del nerviosismo generalizado.

robo auto tres de febrero

“Rodearon el auto, pero había un montón de gente alrededor por lo que decidieron no efectuar disparos. No se veían bien hacia adentro porque el coche tiene vidrios polarizados, y no podían distinguir si el sujeto estaba armado”, precisó el vocero al diario Primer Plano Online.

“Además, al haber tanta gente, si llegaba a haber algún disparo y alguien salía lastimado por un rebote era peor todo. Eso facilitó que el ladrón se vaya, pero se hizo un rápido cerrojo y el auto quedó a un par de cuadras”, completó.

Un oficial de la policía destacó que "Toda la escena transcurrió en pocos segundos, pero no observé que pusieran a resguardo a los civiles, estaban junto a ellos y en peligro. Los policías no pueden abrir fuego porque sí, ellos observaron que el conductor de un vehículo estaba rodeado por varios hombres y mujeres pero, imagino, que ignoraban las circunstancias. Imaginate que se trataba de un malentendido o un engaño y que los delincuentes fueran los vecinos y no el automovilista, te repito, ellos no podían conocer toda la historia y en ese punto actuaron como debían".

"Al conductor le deben haber dado la voz de alto, no la escuché pero lo supongo, orden que no acató pero esto no es motivo suficiente para disparar ni siquiera al automóvil. Una tonfa hubiera sido la herramienta ideal pero ya no son parte del armamento oficial", señaló el policía federal retirado.

El auto fue hallado con la rotura del guardabarros derecho, del parabrisas (pero por el palazo que le pegó un justiciero en su intento de evitar que se vaya) y con elementos de prueba en su interior, como huellas dactilares, para dar con el delincuente.

El caso es investigado por la Fiscalía Nº 10 de San Martín bajo la carátula de robo automotor en grado de tentativa.