Tres menores detenidos por robos a choferes de aplicación en Villa Soldati: uno tenía seis antecedentes
Los delincuentes, de 15 y 16 años, se hacía pasar por pasajeros y solicitaban viajes falsos para concretar los asaltos.
Tres menores de edad fueron detenidos por la Policía de la Ciudad luego de llevar a cabo varios robos a choferes de aplicación en el barrio porteño de Villa Soldati. Uno de los delincuentes, de 16 años y nacionalidad paraguaya, tiene seis antecedentes.
Las detenciones, que estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones Comunales 8 de la Policía porteña, se llevaron a cabo tras dos robos en los que los delincuentes se hicieron pasar por pasajeros.
En uno de los casos, un menor de 15 años fue detenido en el cruce de las calles Mariano Acosta y Batlle y Ordóñez, cuando efectivos que realizaban una recorrida preventiva. En esas circunstancias, observaron que el conductor de un Renault Logan era asaltado. El chofer denunció luego que el robo se produjo cuando acudió al lugar para tomar un viaje.
Otro hecho similar ocurrió en Somellera y Martínez Castro, a poca cuadras del caso anterior, donde otro chofer de aplicación denunció que también había sido asaltado por delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros y habían solicitado un viaje en dicha dirección.
Con los datos aportados por la víctima y el geolocalizador del teléfono robado, los efectivos lograron dar con los autores del robo. Según detallaron fuentes policiales, se trataba de dos delincuentes de 16 años, ambos de ciudadanía paraguaya. Fueron detenidos en el Pasaje de las Artes, en el Barrio Ramón Carrillo, a unas cinco cuadras del asalto.
Uno de los ladrones tenía seis antecedentes
Durante el procedimiento también secuestraron un buzo azul que uno de los involucrados había utilizado durante el robo y descartó durante la fuga.
Luego de identificar a los menores, los efectivos descubrieron que uno de los delincuentes de 16 años registraba seis antecedentes: tres por robo simple, dos por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, y uno por tentativa de robo. Todos los delitos ocurrieron entre 2025 y este año.
Tras las detenciones, los tres menores quedaron a disposición del Juzgado de Menores 4, a cargo de Cristian Von Leers, Secretaría 12 de Sandra Menier, que dispuso el traslado al Instituto Inchausti.
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