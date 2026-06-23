Tres menores detenidos por robos a choferes de aplicación en Villa Soldati: uno tenía seis antecedentes

menores detenidos villa soldati Unas horas antes, otro chofer había sido víctima de la misma banda de delincuentes

Con los datos aportados por la víctima y el geolocalizador del teléfono robado, los efectivos lograron dar con los autores del robo. Según detallaron fuentes policiales, se trataba de dos delincuentes de 16 años, ambos de ciudadanía paraguaya. Fueron detenidos en el Pasaje de las Artes, en el Barrio Ramón Carrillo, a unas cinco cuadras del asalto.

Uno de los ladrones tenía seis antecedentes

menores detenidos villa soldati

Durante el procedimiento también secuestraron un buzo azul que uno de los involucrados había utilizado durante el robo y descartó durante la fuga.

Luego de identificar a los menores, los efectivos descubrieron que uno de los delincuentes de 16 años registraba seis antecedentes: tres por robo simple, dos por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, y uno por tentativa de robo. Todos los delitos ocurrieron entre 2025 y este año.

Tras las detenciones, los tres menores quedaron a disposición del Juzgado de Menores 4, a cargo de Cristian Von Leers, Secretaría 12 de Sandra Menier, que dispuso el traslado al Instituto Inchausti.