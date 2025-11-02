Triatlón Ironman 70.3 en Buenos Aires: calles cortadas de Nuñez a Puerto Madero

El evento no solo convoca a una gran cantidad de competidores, sino que también ofrece un incentivo de alto valor: entregará 50 cupos clasificatorios para el Campeonato Mundial Ironman 70.3 Niza 2026, posicionando a la capital argentina entre las sedes con mayor convocatoria dentro del circuito sudamericano.

La organización destacó las cualidades de la sede en su sitio web: “La capital de Argentina es una metrópoli cultural que presenta un clima templado, carreteras de calidad y una ubicación centralizada. Buenos Aires es una de las ciudades más grandes y carismáticas del mundo, con opciones culturales, gastronómicas y de alojamiento capaces de satisfacer a visitantes de todos los gustos“.

La competencia tiene una historia en Argentina desde el año 2016, cuando se realizó por primera vez en Tigre. Posteriormente, la sede se ha alternado entre la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata.