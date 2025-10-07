Triple crimen: el estremecedor audio que le envió una de las detenidas a su madre

“Si me entrego, el ‘Jefe’ este se va a enterar y chau Celeste”, expresa a continuación, sin dar nombres. Entonces, enfatiza: “No sé si me entendés, necesito acomodarme acá con él. No te voy a hablar más hasta dentro de unas horas”.

“Tengo que ir sola y no quiero ir sola, no puedo ir sola. Tengo que arreglar esto, dame unas horas por favor", dice Magalí Celeste en el audio y cierra con una cruda advertencia: "Y vos no sabés nada, no digas nada, no tenés idea de nada. Borra todo ya, en serio, borralo”.

En el marco de la investigación, uno testigos reveló a la Policía Bonaerense que aquel 23 de septiembre se encontró con Celeste y su madre pasadas las 19 y que la ahora detenida lanzó: “Me mandé una cagada, está la Policía en casa, algo pasó en casa”.

magali celeste detenida triple femicidio Magalí Celeste González Guerrero, detenida por el triple femicidio de Florencio Varela.

El testigo describió que Celeste lloraba y se la veía muy nerviosa. También le comentó que iba a darle “solución al problema”, pero que, primero, tenía “hablar con alguien”.

González Guerrero permanece presa en el penal de Melchor Romero porque figura como una de las dueñas de la casa donde se encontraron los cuerpos de las tres víctimas. Para los investigadores, la mujer tenía conocimiento de lo que había ocurrido en la vivienda.

Daniel Giaquinta, su abogado defensor, habló este martes y sostuvo que tienen pruebas para aportar a la causa. “Tenemos una pesquisa para aportar que es de relevante importancia y válida para nosotros”, adelantó el letrado este mediodía, aunque resta que el Ministerio Público Fiscal la asegure como tal.

Las pruebas “aclararían el hecho completamente, de punta a punta”, aseguró Giaquinta

Respecto al contenido de las pesquisas, el abogado solo adelantó que se tratan de "varios elementos de prueba que van a corregir el curso de la investigación y van a poner en inocencia a mi defendida y dos personas más”.

"Para nosotros acá hay distintos roles: un grupo de peruanos que lleva esto adelante por un encargo o no, y lo llevan territorialmente en otro lugar, Florencio Varela, y ahí apareces algunas personas que son prescindibles", expresó.