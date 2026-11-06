Triple crimen de Florencio Varela: quién es el prófugo acusado de amputarle los dedos a una víctima
La autopsia de Lara Gutiérrez reveló que a la joven le cortaron los cinco dedos de su mano izquierda. El video involucra a un nuevo acusado.
El avance de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela sigue arrojando datos estremecedores que permiten reconstruir el horror vivido por Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez. En las últimas horas, la difusión de un video que registra las torturas sufridas por una de las víctimas permitió identificar a otro de los presuntos participantes del ataque.
El video da cuenta del calvario que padeció Lara Gutiérrez. Según reveló la autopsia, a la adolescente de 15 años le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de degollarla. Sobre las heridas, presentaba quemaduras que aparentan ser de cigarrillos. También tenía un corte que le amputó de manera parcial la oreja izquierda y otro en el cuello que le seccionó la arteria carótida.
En las imágenes figura Pablo Daniel Macalopu Cafferata, alias “Roger”, encargado del estremecedor interrogatorio a la joven y señalado como quien daba las indicaciones. Pero la difusión del video también permitió avanzar con la identificación de otro de los presuntos participantes del ataque. Se trata de José Miguel Lozano Cerrón.
Quién es José Miguel Lozano Cerrón, el acusado de cortarle los dedos a Lara Gutiérrez
José Miguel Lozano Cerrón es un ciudadano peruano de 41 años. Según los datos reunidos en la investigación, residía en Argentina desde hace aproximadamente una década y había fijado domicilio en la misma dirección que Macalopu Cafferata, pero actualmente permanece prófugo de la Justicia.
De acuerdo con la investigación judicial, Lozano Cerrón sería el hombre que aparece en la grabación. Luego de las amenazas propiciadas por “Roger”, el delincuente se acercó a la víctima y le cortó un dedo con una tijera cortaperno.
A raíz de su identificación en el video, sobre Lozano Cerrón pesa un pedido de captura emitido por el juez Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, del Juzgado Federal N°2 de Morón.
Su nombre ya había aparecido inicialmente en distintas pruebas incorporadas al expediente, entre ellas cruces de llamadas. Su aparición en las imágenes permitió avanzar directamente en su presunta participación directa en las agresiones contra Lara.
Además, los investigadores sospechan que Lozano Cerrón estaría relacionado con la administración de dos locales gastronómicos y la apertura de un tercero.
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