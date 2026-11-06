Triple crimen de Florencio Varela: quién es el prófugo acusado de amputarle los dedos a una víctima

A raíz de su identificación en el video, sobre Lozano Cerrón pesa un pedido de captura emitido por el juez Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, del Juzgado Federal N°2 de Morón.

Su nombre ya había aparecido inicialmente en distintas pruebas incorporadas al expediente, entre ellas cruces de llamadas. Su aparición en las imágenes permitió avanzar directamente en su presunta participación directa en las agresiones contra Lara.

Además, los investigadores sospechan que Lozano Cerrón estaría relacionado con la administración de dos locales gastronómicos y la apertura de un tercero.