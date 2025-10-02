Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño J, regresa al país en medio de un fuerte operativo

Allí expresó: “Si bien es cierto que no vamos a devolverle la vida a estas tres jóvenes, sí quisiéramos colaborar y dar un pequeño bálsamo a ese gran dolor que deben estar sufriendo los familiares de las víctimas”. Sus palabras buscaron mostrar respaldo a la Justicia argentina y contener a los allegados de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, asesinadas en Varela.

Mientras tanto, en Buenos Aires, la expectativa está puesta en lo que sucederá el viernes. El fiscal Carlos Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, confirmó que ese día Ozorio será indagado. Sin embargo, fue cauto sobre su eventual responsabilidad: “No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, aseguró en declaraciones televisivas.

Arribas subrayó además que no se levantará el secreto de sumario hasta tanto avancen las medidas de prueba y explicó que todavía no se pudo comprobar de manera fehaciente “que haya habido una transmisión” del triple crimen. La jornada del viernes será clave: además de la indagatoria al sospechoso, se procederá a la apertura de los teléfonos celulares secuestrados durante el proceso, pericia que puede aportar datos determinantes para reconstruir la trama detrás de los homicidios.

En este escenario, la figura de Ozorio cobra un peso especial dentro del rompecabezas judicial: como hombre de confianza de “Pequeño J”, los investigadores creen que podría aportar información clave para determinar cómo se gestó y ejecutó el brutal ataque que terminó con la vida de las tres jóvenes.