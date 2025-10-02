Cómo es Zangi, el servicio de mensajería que se habría usado para emitir el triple crimen de Florencio Varela

Lo que es más, el lema de la aplicación es "Funciona en todas partes" justamente porque sus usuarios ni siquiera tienen que registrar un número de teléfono, como sí ocurre con Whatsapp o Telegram, por ejemplo.

zangi pantalla

En vez le asigna a cada cuenta un código de 12 dígitos que empieza con 871, lo que complica aún más rastrear a sus usuarios.

Como en Whatsapp, Signal o Telegram, Zangi también tiene sus chats cifrados de extremo a extremo y permite activar opciones para que los mensajes se autodestruyan, y funciona para hacer llamadas por teléfono, videollamadas y para mandar archivos.

Al no tener a "la nube" para almacenar fotos y videos del triple crimen, los miembros de la banda de Tony Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", pensaron que no tendrían que preocuparse por los rastros de su operación.

"Esto es lo que le pasa a los que me roban droga", se habría escuchado decir a uno de los verdugos de las jóvenes de Ciudad Evita cuyos cuerpos estuvieron cinco días desaparecidos hasta que personal de la DDI de La Matanza los encontraron en la casa de Florencio Varela.

Sólo 45 personas vieron los asesinatos a golpes de las primas Brenda y Morena, de 20 años, y la tortura de Lara, de 15, a quien le recriminaron el robo de varios kilos de droga.