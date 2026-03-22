Tristeza en Liniers: murió "Abuela lalala", la jubilada que se hizo viral en el Mundial 2022
A pocos días del Mundial 2026, falleció la vecina de 79 años de Liniers que se había vuelto muy popular en las redes sociales.
El barrio de Liniers y el corazón de los hinchas argentinos están de luto. A los 79 años, falleció Cristina Mariscotti, la mujer que se convirtió en un ícono global durante el Mundial de Qatar 2022 bajo el cariñoso apodo de "La Abuela lalala".
Aunque su deceso ocurrió a principios de marzo debido a una insuficiencia cardíaca, la noticia trascendió recientemente, conmoviendo a una comunidad que la adoptó como la "abuela de todos", según el portal local Cosas de barrio.
La historia de Cristina cambió para siempre en diciembre de 2022. En la esquina de Caaguazú y Andalgalá, un grupo de jóvenes comenzó a cantarle "¡Abuela, lalalalalá!" (al ritmo de Go West) cada vez que salía a festejar los triunfos de la Selección.
El video se volvió viral, traspasó fronteras y convirtió su casa en un punto de referencia que incluso figura en Google Maps.
Quién era Cristina, la "Abuela lalala"
Pese a su fama repentina, Cristina mantuvo siempre la humildad de una "porteña de ley". Nacida en Almagro en 1946, se mudó a Liniers a los 2 años.
Era hincha de Boca Juniors, devota de la parroquia San Enrique y una apasionada de la radio, participando activamente en talleres culturales del barrio. Futbolera, confesaba que no miraba los partidos por cábala y que su gran sueño era que un mensaje suyo le llegara a Lionel Messi.
El destino quiso que la consagración argentina en Qatar coincidiera con el 150° aniversario de Liniers, uniendo sus dos grandes amores. Sin embargo, su último tramo de vida no fue sencillo: en julio de 2024 sufrió un violento robo en su domicilio que afectó su salud. Finalmente, tras ser internada en el Hospital Santojanni, falleció rodeada del afecto de sus hermanas y sobrinos.
A pocos días de que comience el Mundial 2026, el eco del "Abuela lalala" seguramente volverá a sonar en las calles de Liniers. Esta vez, el canto no será solo un festejo, sino un homenaje a la mujer que enseñó que la alegría del fútbol no tiene edad.
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