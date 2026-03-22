Tristeza en Liniers: murió "Abuela lalala", la jubilada que se hizo viral en el Mundial 2022

Quién era Cristina, la "Abuela lalala"

Pese a su fama repentina, Cristina mantuvo siempre la humildad de una "porteña de ley". Nacida en Almagro en 1946, se mudó a Liniers a los 2 años.

Era hincha de Boca Juniors, devota de la parroquia San Enrique y una apasionada de la radio, participando activamente en talleres culturales del barrio. Futbolera, confesaba que no miraba los partidos por cábala y que su gran sueño era que un mensaje suyo le llegara a Lionel Messi.

El destino quiso que la consagración argentina en Qatar coincidiera con el 150° aniversario de Liniers, uniendo sus dos grandes amores. Sin embargo, su último tramo de vida no fue sencillo: en julio de 2024 sufrió un violento robo en su domicilio que afectó su salud. Finalmente, tras ser internada en el Hospital Santojanni, falleció rodeada del afecto de sus hermanas y sobrinos.

A pocos días de que comience el Mundial 2026, el eco del "Abuela lalala" seguramente volverá a sonar en las calles de Liniers. Esta vez, el canto no será solo un festejo, sino un homenaje a la mujer que enseñó que la alegría del fútbol no tiene edad.