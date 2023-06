Revelan el truco casero para planchar la ropa usando una olla con agua

truco plancha

Limpia perfectamente la base de la olla de agua, verifica que no tengas manchas para evitar accidentes y haya manchado con la rejilla donde estuvo reposando, para que no ensucie tu ropa y entonces tengas que volver a lavarla antes de planchar. Debes poner a calentar muy poca agua durante unos 10 minutos, como lo muestra la TikToker en su video y no tienes que esperar a que hierva pero sí a que esté caliente y salga vapor.

Si la pasas sobre tu ropa y prefieres poner un paño encima por evitar accidentes, también está bien. En todo caso, la prenda quedará bien planchada y es un truco útil para cuando no tenemos plancha, luz y tenemos que salir de apuros. Recuerda tener mucho cuidado con el exceso de agua o con ensuciar la ropa accidentalmente.