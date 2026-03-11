Tucumán está bajo el agua y el pronóstico del tiempo es devastador: cuándo paran las lluvias

El pronóstico del tiempo es devastador: 14 días de agua sin tregua

image Pronóstico del tiempo para Tucumán

Lejos de traer un alivio para los damnificados, el pronóstico del tiempo anticipan un panorama completamente desolador para San Miguel de Tucumán y sus alrededores. Los datos extendidos confirman lluvias de forma ininterrumpida todos los días durante las próximas dos semanas.

El detalle día por día marca un escenario de inestabilidad constante que complicará los operativos de asistencia: