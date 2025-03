Tucumán: graban un violento robo piraña a una embarazada de cinco meses a bordo de su camioneta

"Fue una locura. Yo estaba sola con mi alma y una bolsa de pan y se me vinieron encima", relató Florencia este lunes.

"Me golpeaban la ventanilla con un arma de fuego, me decían que me bajara o me iban ‘a quemar’", recordó en declaraciones televisivas después de que se difundieran las imágenes tomadas por una persona desde un lugar más seguro.

"Empezaron a romper los vidrios, me golpearon con un ladrillo en la cara, me arrancaron mechones de pelo... es increíble la saña con la que me atacaron. Hasta los aros me arrancaron, sentí que me iban a matar", recordó.

ataque piraña tucuman

"Vomité cinco veces por el shock, sentía que tenía contracciones... me manosearon todo el cuerpo buscando más plata", agregó la mujer. "Recién como a la hora un vecino vino y me ofreció un vaso de agua", señaló sobre la desastrosa secuencia.

Los ladrones no se llevaron su camioneta pero sí su dinero (unos $ 30.000) además de sus tarjetas de crédito, que tardaron apenas 10 minutos en usar al máximo antes de que la víctima pudiera desconocer esas compras.

La secuencia pareció eterna y cuando por fin los delincuentes la dejaron en paz Florencia encontró un patrullero de la Policía de Tucumán a sólo media cuadra de donde había sido el ataque.

Mientras los efectivos policiales le dijeron, ya en la comisaría, que esa zona "siempre se inunda y siempre aprovechan para robar", Florencia radicó su denuncia y se enteró de que "todos tenían antecedentes", en ese grupo de "pirañas".

Hasta ahora se produjeron al menos 10 arrestos en conexión con el robo. "La gente los conoce pero nadie hace nada por miedo, por eso entran y salen", advirtió Florencia, todavía con el miedo de que "en seis meses estén de nuevo en la calle".