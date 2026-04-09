Ofrecen recompensa por objetos "extraviados" de la pareja que murió arrastrada por la corriente en Tucumán

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Temporal trágico

Fue cerca del mediodía del domingo siguiente al temporal que trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento en una cancha de fútbol alertaron sobre la presencia de un automóvil debajo de un puente en un canal pluvial ubicado detrás del barrio Villa Italia.

El vehículo con la pareja en su interior había sido arrastrado por la corriente durante el temporal que se desató en Tucumán desde la noche del sábado y los rescatistas recuperaron los cuerpos tras desprender el techo del auto que había quedado incrustado debajo de un puente, según precisaron las autoridades locales.

Según consignaron medios locales, Mariano Robles y Solana Albornoz eran empleados estatales: él trabajaba en la Caja Popular de Ahorros de Tucumán y ella en la Casa de Gobierno de la provincia. Les sobreviven dos hijos de cinco años y nueve meses.