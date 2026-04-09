Ofrecen recompensa por objetos "extraviados" de la pareja que murió arrastrada por la corriente en Tucumán
Solana Albornoz y Mariano Robles fueron víctimas fatales del temporal que azotó Tucumán durante el pasado fin de semana largo y la familia quiere recuperar un valioso celular y tres anillos de oro faltantes.
Como se informó, el temporal que durante el pasado fin de semana largo se desató sobre la provincia de Tucumán se cobró tres víctimas fatales; entre ellas, el matrimonio conformado Solana Albornoz, de 32 años, y Mariano Robles, de 28 años.
La pareja había quedado atrapada dentro de su automóvil cuando volvían de un casamiento en la localidad de Tafí Viejo, en la noche del sábado pasado. Poco después, el Nissan Versa blanco fue hallado en un canal de desagüe, en el barrio Nueva Italia, a unos 400 metros de la Ruta 9, con los cuerpos sin vida en el interior.
Y el hecho vuelve a ser noticia porque, según publicaron sus allegados en redes sociales, tras el operativo de rescate de los cuerpos y mientras permanecieron en la morgue bajo supervisión judicial para determinar las causas de las muertes, desaparecieron importantes objetos de valor que las víctimas llevaban consigo.
En concreto, la familia pidió a la comunidad ayuda para recuperar “los recuerdos de Sol Albornoz” que, según explicaron desde el entorno de la joven fallecida, “se extraviaron después del accidente”.
Se trata de un teléfono celular iPhone 13 Pro Max blanco con funda roja y tres anillos de oro: la alianza de casamiento, el anillo de compromiso con una flor de cuatro pétalos blancos y un tercero con las iniciales “SA”, para cuya recuperación ofrecen recompensa.
Temporal trágico
Fue cerca del mediodía del domingo siguiente al temporal que trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento en una cancha de fútbol alertaron sobre la presencia de un automóvil debajo de un puente en un canal pluvial ubicado detrás del barrio Villa Italia.
El vehículo con la pareja en su interior había sido arrastrado por la corriente durante el temporal que se desató en Tucumán desde la noche del sábado y los rescatistas recuperaron los cuerpos tras desprender el techo del auto que había quedado incrustado debajo de un puente, según precisaron las autoridades locales.
Según consignaron medios locales, Mariano Robles y Solana Albornoz eran empleados estatales: él trabajaba en la Caja Popular de Ahorros de Tucumán y ella en la Casa de Gobierno de la provincia. Les sobreviven dos hijos de cinco años y nueve meses.
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