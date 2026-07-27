Osvaldo Jaldo confirmó el desdoblamiento y Tucumán votará el 9 de mayo
El gobernador firmó el decreto de convocatoria a elecciones y convirtió a la provincia en la primera en separar sus comicios de los nacionales.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó el decreto que convoca a elecciones y fijó los comicios para el domingo 9 de mayo de 2027, y se convirtió en la primera provincia en desdoblar su calendario electoral respecto de las elecciones nacionales.
Tras la firma del decreto provincial, Tucumán es la primera en oficializar el desdoblamiento y todo indica que el propio Jaldo buscará la reelección junto a su actual vicegobernador, Miguel Acevedo.
"Queríamos cumplir con las leyes vigentes, pero, fundamentalmente, queríamos cumplir con nuestra palabra empeñada, como es el hecho de que íbamos a convocar a elección para el 9 de mayo del año que viene", manifestó.
Y agregó: "Las elecciones del año 27, donde se eligen gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales, tanto de capital como del interior. También se eligen los 93 delegados comunales en la provincia de Tucumán".
Según informó Ámbito, la mayoría de los gobernadores tiene previsto separar las elecciones provinciales de las nacionales, que se celebrarán en octubre del próximo año. Sin embargo, algunos aún postergan la definición a la espera de que se resuelva el debate por la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO.
Más allá de la confirmación del calendario electoral, Jaldo no sabe si logrará mantener unido al peronismo, ya que distintos sectores vinculados al kirchnerismo cuestionan su cercanía con el presidente Javier Milei.
En ese marco, el senador y exgobernador Juan Manzur ya manifestó su intención de competir, lo que aparece como una señal de alerta para el oficialismo provincial. También resta definir cuál será la estrategia de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, donde su principal referente es el exministro del Interior Lisandro Catalán.
La semana pasada, Jaldo fue internado de urgencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde fue sometido a una intervención cardíaca. Había viajado a la Ciudad para mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco de las negociaciones por la agenda legislativa del Gobierno.
Como resultado del procedimiento, los médicos le colocaron un stent y, tras recibir el alta médica luego de una evolución favorable, el mandatario regresó a Tucumán, donde oficializó la convocatoria a las elecciones provinciales.
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