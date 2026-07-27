Osvaldo Jaldo confirmó el desdoblamiento y Tucumán votará el 9 de mayo

Más allá de la confirmación del calendario electoral, Jaldo no sabe si logrará mantener unido al peronismo, ya que distintos sectores vinculados al kirchnerismo cuestionan su cercanía con el presidente Javier Milei.

En ese marco, el senador y exgobernador Juan Manzur ya manifestó su intención de competir, lo que aparece como una señal de alerta para el oficialismo provincial. También resta definir cuál será la estrategia de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, donde su principal referente es el exministro del Interior Lisandro Catalán.

La semana pasada, Jaldo fue internado de urgencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde fue sometido a una intervención cardíaca. Había viajado a la Ciudad para mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco de las negociaciones por la agenda legislativa del Gobierno.

Como resultado del procedimiento, los médicos le colocaron un stent y, tras recibir el alta médica luego de una evolución favorable, el mandatario regresó a Tucumán, donde oficializó la convocatoria a las elecciones provinciales.