Cómica situación de Patricio Barton y Felipe Pigna en Whatsapp

Pero, como se ha dicho, el destinatario no fue su jardinero sino otro Felipe, Pigna para el caso, quien reconoció el error y se prendió con una humorada: "Soy Felipe Pigna. Me parece que no llego antes de las 18..."

Barton hizo público el error a través de Twitter, lo que motivó a decenas de usuarios de esa red social a hacer sus propias humoradas sobre la situación.

Mirá: