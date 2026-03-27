Feriados: cuánto falta para el fin de semana largo de abril

Es importante tener en cuenta la diferencia entre los tipos de descanso:

El jueves 2 de abril es feriado nacional (inamovible)

es feriado nacional (inamovible) El Jueves Santo es día no laborable (depende del empleador)

es día no laborable (depende del empleador) El viernes 3 de abril es feriado nacional obligatorio

Esto puede generar diferencias según el sector laboral, especialmente en el caso del jueves.

Calendario de feriados 2026

Abril no es el único mes con oportunidades para descansar. El calendario 2026 incluye varios fines de semana largos distribuidos a lo largo del año.

Entre los más destacados aparecen:

Carnaval (febrero)

(febrero) Semana Santa (abril)

(abril) Feriados de junio (Güemes y Belgrano)

(Güemes y Belgrano) 9 de julio con día turístico adicional

con día turístico adicional Feriados de octubre y noviembre trasladables

Puente de diciembre y Navidad

En total, el año contará con alrededor de 12 fines de semana largos, lo que permite planificar escapadas con anticipación. Abril se posiciona como uno de los meses más atractivos del calendario, con un descanso extendido que no depende de decretos especiales, sino de la coincidencia de fechas ya establecidas por ley.