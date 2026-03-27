Feriados: cuánto falta para el fin de semana largo de abril
El calendario 2026 trae uno de los descansos más esperados del año, con un fin de semana largo que se forma por la combinación de feriados y fechas religiosas.
El mes de abril contará con uno de los fines de semana largos más extensos del 2026, gracias a la coincidencia de fechas clave dentro del calendario oficial.
Este descanso no surge por un feriado puente, sino por la superposición de un feriado nacional con celebraciones religiosas, lo que da lugar a un período ideal para viajar o desconectar.
Cuándo será el fin de semana largo de abril por Semana Santa
El fin de semana largo se formará a partir del jueves 2 de abril, feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que además coincide con el Jueves Santo, considerado día no laborable.
A este esquema se suma el viernes 3 de abril, correspondiente al Viernes Santo, que sí es un feriado nacional obligatorio.
De esta manera, junto con el sábado 4 y domingo 5, se conforma un fin de semana largo de cuatro días consecutivos.
Es importante tener en cuenta la diferencia entre los tipos de descanso:
- El jueves 2 de abril es feriado nacional (inamovible)
- El Jueves Santo es día no laborable (depende del empleador)
- El viernes 3 de abril es feriado nacional obligatorio
Esto puede generar diferencias según el sector laboral, especialmente en el caso del jueves.
Calendario de feriados 2026
Abril no es el único mes con oportunidades para descansar. El calendario 2026 incluye varios fines de semana largos distribuidos a lo largo del año.
Entre los más destacados aparecen:
- Carnaval (febrero)
- Semana Santa (abril)
- Feriados de junio (Güemes y Belgrano)
- 9 de julio con día turístico adicional
- Feriados de octubre y noviembre trasladables
- Puente de diciembre y Navidad
En total, el año contará con alrededor de 12 fines de semana largos, lo que permite planificar escapadas con anticipación. Abril se posiciona como uno de los meses más atractivos del calendario, con un descanso extendido que no depende de decretos especiales, sino de la coincidencia de fechas ya establecidas por ley.
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