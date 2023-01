Denunció acoso en Twitter y se volvió viral

https://twitter.com/vvianamino/status/1616793335385161730 ya fue no? trabajo es trabajo pic.twitter.com/kTy5lXl2Hb — viviana (@vvianamino) January 21, 2023

Si bien la joven no dejó trascender cuál fue su respuesta a semejante mensaje, sí publicó este sábado en la red social Twitter el diálogo que había tenido con el hombre de casi 50 y se volvió viral.

La publicación de Amino que tenía de encabezado "ya fue, ¿no? trabajo es trabajo" como una suerte de humorada por lo sucedido, alcanzó los 3.8 millones de vistas, más de 93 mil likes, casi 3.600 retweets y 1.124 desopilantes comentarios hasta el momento.

La mayoría de los mensajes que recibió por el posteo fueron de carcajadas de los usuarios que no podían creer el atrevimiento del hombre con la joven: "ahí es amiga"; "no, qué suerte"; "estas oportunidades no se presentan dos veces en la vida"; "si no lo llegás a querer, decile que yo sí"; "amiga, decile que sí, el IPhone 14 no viene solo", y así muchos otros tantos acompañados de risas escritas.

Lo cierto es que, a pesar de tratarse de una propuesta indecente, Viviana se lo tomó con mucha gracia y bromeó sobre lo sucedido conjuntamente con la comunidad del pajarito azul.