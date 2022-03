La historia del joven argentino que se postuló para ir a Ucrania: "Mi mamá me deseó que vuelva"

“A todos los extranjeros que tengan la voluntad de defender a Ucrania y el nuevo orden mundial como parte de la Legión Internacional para la Defensa Territorial de Ucrania: los invito a contactar con las misiones diplomáticas de Ucrania en sus respectivos países. Juntos derrotamos a Hitler, y juntos derrotaremos a Putin también”, comunicó el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba.

Ante la convocatoria, Luca Gallardo, un joven argentino de 19 años se presentó de manera voluntaria en la embajada de Ucrania como aspirante a soldado.

"Estoy esperando el llamado. Hoy salía el primer grupo de argentinos, son personal activo de las fuerzas armadas", contó en declaraciones radiales.

El joven no tiene experiencia militar ni en el manejo de armas, pero sí posee conocimientos en primeros auxilios, un traductorado de inglés y de portugués, por lo que fue aplicado para viajar.

"Al principio mi mamá se lo tomó mal por el lado de los nervios, pero después me deseó la mejor de las suertes y que vuelva", señaló Luca.

"Sé y sabemos los otros integrantes del grupo a donde vamos y que es lo que nos podemos encontrar y que es lo que puede pasar", agregó el joven respecto a la guerra.

Según informó, una empresa privada suiza financió el viaje del primer contingente que ya partió rumbo a Ucrania.

En cuanto a las repercusiones que provocó su decisión, contó: "Yo me presenté de manera presencial en la embajada y sé que mi número salió de ahí y luego se divulgó en los medios. He recibido amenazas. Los trolls, los haters son mayores de edad que me recriminan porque Ucrania no estuvo presente en el tema Malvinas".

Ucrania: una ley que exime de visados a los extranjeros que quieran combatir contra Rusia

La ley que exime de visados para ingresar a Ucrania a los extranjeros que quieran combatir en la "Legión Internacional" contra las tropas rusas comenzó a regir desde el 1 de marzo, tras la firma del decreto por parte del presidente Volodimir Zelenski.

La medida estará en vigor "por el periodo de duración de la ley marcial" en el país, informó la agencia de noticias ucraniana UNIAN.

En la unidad de combatientes internacionales pueden alistarse ciudadanos de cualquier país, salvo estados reconocidos como "agresores" por Ucrania, como es el caso de Rusia.

El gobierno ucraniano indicó que miles de personas ya habían enviado solicitudes para sumarse a la "Legión Internacional" de voluntarios para combatir contra Rusia.

"Ya hemos recibido miles de peticiones de extranjeros que quieren sumarse a la resistencia a los ocupantes rusos y proteger la seguridad del mundo del régimen de (el presidente ruso, Vladímir) Putin", afirmó la viceministra de Defensa, Hanna Malyar, en un mensaje difundido en Twitter.

Zelenski anunció la creación de la legión en el cuarto día de combates desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania.

El mandatario señaló que todo aquel que quiera unirse "a la defensa de la seguridad en Europa y en el mundo" puede venir a Ucrania y luchar "codo con codo con los ucranianos contra los invasores del siglo XXI".

De acuerdo con las normas del servicio militar en las Fuerzas Armadas los ciudadanos extranjeros pueden ingresar de manera voluntaria en unidades como las fuerzas territoriales de defensa.