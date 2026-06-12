Cambios en la VTV: el nuevo régimen, los costos y qué provincias no adhieren

Cuánto costará el trámite

La Secretaría de Transporte no estableció tarifas máximas ni mínimas obligatorias para los talleres. Sobre este punto, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que “más talleres habilitados implica más oferta, menor costo y mayor cercanía”.

El costo del trámite dependerá de lo que fije el taller o concesionario que realiza la verificación. Actualmente, el costo del trámite es de $ 96.968 en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad, $ 96.968.

Cómo identificar si un taller está habilitado para realizar la VTV, de manera de evitar estafas

La Secretaría de Transporte confirmó que “una vez que esté implementada la base informática del Registro (para la que tiene un plazo de 90 días), el listado de los talleres será publicado en la web oficial del organismo”.

Qué pasa con las provincias que no adhieran a este nuevo régimen

En las jurisdicciones que no adhirieron al nuevo sistema, la metodología para realizar el trámite se mantiene sin modificaciones. Acá se pueden consultar las plantas habilitadas en el ámbito bonaerense.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Manucci, aseguró en declaraciones a la prensa que “la Provincia no aplicará los cambios propuestos por el Gobierno nacional”. Y agregó: “No puede ser que un taller mecánico, que es el lugar donde arreglan vehículos y se venden respuestos, sea quien determina que debe arreglarse en función de esa verificación”.

Cómo y qué requisitos deben cumplir los talleres para brindar este servicio

El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos será abierto, público, gratuito y completamente digital, funcionando a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Cualquier taller, concesionario o importador que demuestre capacidad técnica suficiente podrá solicitar su inscripción para realizar revisiones técnicas vehiculares.

En este sentido, Sturzenegger, aseguró que “todos aquellos que cuenten con un ingeniero, y con el siguiente equipamiento: frenómetro; alineador de faros; detector de holguras; dispositivo para verificar la alineación de dirección; decibelímetro; analizador de humos y gases de escape; dispositivo de control de amortiguación; y calibre para medir la profundidad del dibujo de los neumáticos podrán otorgar la RTO”.