El viento Pampeano trajo el día más frío del 2026 en el AMBA: cómo sigue la temperatura esta semana
El clima gélido marcó la tendencia del incio de la semana en Buenos Aires, con una mañana en la que el frío se sintió con mucha fuerza.
El ingreso del viento Pampero el domingo marcó un punto de inflexión en el clima de la región central, y con ráfagas que alcanzaron los 70 km/h, se cumplieron las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dando inicio a la primera irrupción de aire polar de 2026 con mucho frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Este fenómeno provocó un derrumbe térmico que tuvo su pico este lunes, con un amanecer que obligó a sacar los abrigos de invierno. De esta manera, por primera vez en esta temporada, los termómetros porteños perforaron la barrera de los 10 grados.
De esta manera, en Capital Federal se registró una mínima de 8 °, aunque el viento del sudoeste hizo que la sensación térmica descendiera hasta los 6 °C; mientras que en el Gran Buenos Aires el frío fue aún más crudo, con temperaturas reales de 6 y sensaciones térmicas que rozaron los 2 en las primeras horas de la jornada.
A pesar de la intensidad, este primer pulso frío será breve. Se espera que las temperaturas comiencen a repuntar gradualmente, aunque el paso de nuevos frentes fríos durante la semana mantendrá la variabilidad térmica.
Pronóstico extendido para la semana: qué otros días tendrán frío en el AMBA
El buen tiempo, con cielo despejado a algo nublado, predominará en los próximos días:
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Martes: Otra mañana fría (mínimas bajo los 10 °C) pero con una tarde más agradable, alcanzando una máxima de 21 °C.
Miércoles: El paso de un frente frío generará nubosidad e inestabilidad hacia el mediodía, aunque sin lluvias previstas por el momento.
Sábado 2 de mayo: Se espera el ingreso de un segundo frente frío, mucho más marcado y con ráfagas del sur, lo que anticipa un domingo 3 de mayo nuevamente invernal.
Para lo que resta de este lunes, se prevé una tarde soleada con una máxima de 18 °C y vientos que rotarán hacia el oeste, perdiendo intensidad hacia la noche.
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