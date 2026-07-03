Un camión municipal de Santa Fe golpeó un auto y salió volando una nena de un año: "Está viva de milagro"

"No miré si venía alguien, fui corriendo a alzarla", reconoció una vez más en comunicación con Cadena 3 Rosario.

"Es totalmente imprudencia porque supuestamente eso se desabrochó porque tenía a cinco metros un lomo de burro. El vago declara que se le salió ahí. Pero eso es totalmente mentira", sentenció sobre la declaración del chofer del camión.

En el video y en el relato de Enzo quedó claro que el portón trasero del camión estaba abierto y por eso se estampó contra el Siena que estaba estacionado y lo hizo girar.

"Mi hija está viva. Para mí fue un milagro", reconoció Enzo.

Magnolia estuvo bajo observación médica pero para este viernes ya estaba "todo perfecto, con un poquito de medicación por si surge algún dolor, pero totalmente fuera de peligro", reconoció su padre.