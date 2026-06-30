Trágico accidente en Santa Fe: ya son cuatro las víctimas fatales y hay un detenido

Los demás heridos fueron trasladados inicialmente al Hospital San Carlos y al Sanatorio Julián Moreno de esa ciudad. Debido a la gravedad de las lesiones, dos de ellos fueron derivados en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario.

Horas más tarde falleció Ramiro Tripiana, de 24 años. Durante la madrugada del domingo también murió Sabrina Jazmín Correa, de 17 años. Finalmente, este martes se confirmó el fallecimiento de Zaira Lunge, también de 17 años y vecina de la localidad de Pérez, quien permanecía internada en terapia intensiva con lesiones de extrema gravedad, según informó Clarín.

El grave siniestro ocurrió en la madrugada del sábado sobre la ruta provincial 26, a la salida de Casilda

Los únicos sobrevivientes fueron Mora W., de 17 años, quien sigue internada en el HECA de Rosario con una severa lesión medular, y Fausto G., de 20 años, quien ya recibió el alta médica del Hospital San Carlos de Casilda.

Un joven detenido por el accidente fatal en Casilda

En un primer momento se creyó que Ramiro Tripiana era quien conducía el auto, ya que era el propietario. Sin embargo, a partir del análisis de cámaras de seguridad que registraron la salida del Peugeot de Casilda, se pudo establecer que quien manejaba era Fausto G.

El detenido es Fausto G., un joven de 20 años que manejaba el auto

Luego de recibir el alta, el conductor fue detenido y trasladado a la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional IV.

La causa está a cargo del fiscal Emiliano Ehret, quien ordenó distintas pericias para reconstruir la mecánica del hecho.

Entre las principales hipótesis que analizan los investigadores es que el vehículo circulaba a una velocidad elevada al momento de ingresar a la curva. Además, el fiscal indicó que presuntamente ninguno de los ocupantes llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del hecho.

Como parte de la investigación, se tomaron muestras de sangre a todos los ocupantes para determinar si el conductor o alguno de los jóvenes había consumido alcohol o drogas antes del accidente. Los resultados de esos estudios, junto con las pericias accidentológicas, serán claves para definir las responsabilidades en la causa.