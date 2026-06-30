Trágico accidente en Santa Fe: ya son cuatro las víctimas fatales y hay un detenido
Se trata de una adolescente de 17 años que permanecía internada en estado crítico desde el vuelco ocurrido en la ruta provincial 26, cerca de Casilda.
La tragedia vial ocurrida el pasado sábado en las afueras de Casilda, en la provincia de Santa Fe, sumó una nueva víctima fatal. Este martes se confirmó la muerte de Zaira Lunge, de 17 años, quien permanecía internada en estado crítico en un hospital de Rosario. Con su fallecimiento, ya son cuatro las personas que perdieron la vida como consecuencia del accidente.
El grave siniestro ocurrió alrededor de las 5.30 del sábado 27 de junio sobre la ruta provincial 26, a la salida de Casilda.
Los seis ocupantes del Peugeot 208 regresaban de una noche en el boliche Mona y se dirigían hacia Carcarañá cuando, por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo al tomar una curva. El auto salió de la calzada y dio varios tumbos sobre la banquina.
Cuatro muertos tras un vuelco en la ruta 26 de Santa Fe
La violencia del impacto provocó que cinco de los ocupantes salieran despedidos, mientras que una joven quedó atrapada dentro del vehículo y tuvo que ser rescatada por los Bomberos Voluntarios de Casilda.
La primera víctima fatal fue identificada como Lola Gironacci, de 17 años, oriunda de Zavalla, quien murió en el lugar del accidente.
Los demás heridos fueron trasladados inicialmente al Hospital San Carlos y al Sanatorio Julián Moreno de esa ciudad. Debido a la gravedad de las lesiones, dos de ellos fueron derivados en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario.
Horas más tarde falleció Ramiro Tripiana, de 24 años. Durante la madrugada del domingo también murió Sabrina Jazmín Correa, de 17 años. Finalmente, este martes se confirmó el fallecimiento de Zaira Lunge, también de 17 años y vecina de la localidad de Pérez, quien permanecía internada en terapia intensiva con lesiones de extrema gravedad, según informó Clarín.
Los únicos sobrevivientes fueron Mora W., de 17 años, quien sigue internada en el HECA de Rosario con una severa lesión medular, y Fausto G., de 20 años, quien ya recibió el alta médica del Hospital San Carlos de Casilda.
Un joven detenido por el accidente fatal en Casilda
En un primer momento se creyó que Ramiro Tripiana era quien conducía el auto, ya que era el propietario. Sin embargo, a partir del análisis de cámaras de seguridad que registraron la salida del Peugeot de Casilda, se pudo establecer que quien manejaba era Fausto G.
Luego de recibir el alta, el conductor fue detenido y trasladado a la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional IV.
La causa está a cargo del fiscal Emiliano Ehret, quien ordenó distintas pericias para reconstruir la mecánica del hecho.
Entre las principales hipótesis que analizan los investigadores es que el vehículo circulaba a una velocidad elevada al momento de ingresar a la curva. Además, el fiscal indicó que presuntamente ninguno de los ocupantes llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del hecho.
Como parte de la investigación, se tomaron muestras de sangre a todos los ocupantes para determinar si el conductor o alguno de los jóvenes había consumido alcohol o drogas antes del accidente. Los resultados de esos estudios, junto con las pericias accidentológicas, serán claves para definir las responsabilidades en la causa.
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