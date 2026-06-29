Horror en Santa Fe: hallaron el cadáver de una mujer dentro de una bolsa en un basural

En ese sentido, los investigadores no descartan que se trate de un femicidio. En paralelo, intentan establecer si el cuerpo pertenece al de una mujer de 32 años cuya desaparición había sido denunciada por su familia el sábado por la tarde.

Mientras avanza la investigación, una persona permanece detenida y es investigada por su posible vinculación con este hecho y con otros delitos que también son analizados por la Fiscalía. Su situación procesal permanece supeditada a los resultados de la autopsia y de las restantes pericias.