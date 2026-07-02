Lionel Scaloni expresó sus condolencias por la muerte de cuatro jóvenes en un accidente en Santa Fe
El DT de la Selección le mandó "un fuerte abrazo" a los familiares de las víctimas de un accidente en Casilda, una localidad cercana a su Pujato natal.
Puede que tenga la mirada puesta en el partido de este viernes contra Cabo Verde, pero Lionel Scaloni tomó la oportunidad que se le presentó en las últimas horas para mandar sus condolencias a los familiares de las cuatro víctimas de un accidente vial en Casilda, provincia de Santa Fe.
"Antes que nada, quería mandar un fuerte abrazo y mis condolencias a las familias de los chicos que han fallecido en un pueblo muy cercano al mío, gente cercana y es terrible lo que pasó", expresó el DT de la Selección al iniciar la conferencia de prensa en Estados Unidos en el marco del Mundial 2026.
"Es terrible lo que están viviendo esas familias, así que un fuerte abrazo a todos", agregó el DT ante la pregunta de Cadena 3 Rosario, de Santa Fe.
Lionel Scaloni es oriundo de Pujato, que queda a sólo 13 kilómetros de Casilda, la localidad del sur de la provincia de Santa Fe donde el sábado pasado ocurrió un aparatoso accidente vial por el que murieron tres adolescentes de 17 años y un muchacho de 24.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Zaira Lunge, Lola Gironacci, Sabrina Correa y Ramiro Tripiana.
Una quinta víctima, identificada como Mora, sigue internada en la terapia intensiva del Hospital Centenario de Rosario a donde llegó en helicóptero.
"Ella todavía no sabe que perdió a sus amigas porque está en shock, son nenas chiquitas", señaló Estela, la abuela de Mora.
Pero la noticia no quedó contenida en Santa Fe sino que llegó hasta Estados Unidos, donde esta semana Lionel Scaloni se prepara para disputar con la Selección el partido de 16avos. de final contra Cabo Verde.
Por el accidente está detenido F. G., de 20 años, que era la persona que conducía el Peugeot 208 que volcó sobre la ruta provincial 26 en la madrugada del 26 de junio pasado, cuando técnicamente ya era domingo.
El joven quedó imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal con lesiones gravísimas culposas, mientras avanza la investigación del fiscal Emiliano Erhet.
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