Lionel Scaloni expresó sus condolencias por la muerte de cuatro jóvenes en un accidente en Santa Fe

Una quinta víctima, identificada como Mora, sigue internada en la terapia intensiva del Hospital Centenario de Rosario a donde llegó en helicóptero.

"Ella todavía no sabe que perdió a sus amigas porque está en shock, son nenas chiquitas", señaló Estela, la abuela de Mora.

El accidente tuvo lugar en inmediaciones de Casilda, Santa Fe

Pero la noticia no quedó contenida en Santa Fe sino que llegó hasta Estados Unidos, donde esta semana Lionel Scaloni se prepara para disputar con la Selección el partido de 16avos. de final contra Cabo Verde.

Por el accidente está detenido F. G., de 20 años, que era la persona que conducía el Peugeot 208 que volcó sobre la ruta provincial 26 en la madrugada del 26 de junio pasado, cuando técnicamente ya era domingo.

El joven quedó imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal con lesiones gravísimas culposas, mientras avanza la investigación del fiscal Emiliano Erhet.