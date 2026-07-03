Santa Fe: un camión embistió un auto y una beba de 1 año salió despedida del vehículo particular

El portón abierto de un vehículo municipal chocó a un coche estacionado.



Al momento del impacto, el conductor y padre de la menor, Enzo Agustín Valenzuela, 27, se encontraba de pie con la puerta trasera abierta en el lado derecho del vehículo. De acompañante estaba Viviana Angélica Robles, 53, quien fue asistida por el servicio de emergencias 107. En tanto, Valenzuela y la niña se trasladaron al hospital de forma particular.

"La desesperación fue grande porque cuando la alzo del piso no se le veía nada, pero nos fuimos al hospital en moto", narró en diálogo con Cadena 3, al tiempo que indicó que la pequeña sólo sufrió un traumatismo de cráneo leve y ya recibió el alta.

El conductor del camión municipal, identificado como Adrián Marcelo Faccioli, 49, arrojó resultados negativos en el test de alcoholemia, al igual que Valenzuela.

La Policía continúa con las actuaciones para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.