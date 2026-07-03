Santa Fe: un camión embistió un auto y una beba de 1 año salió despedida del vehículo particular
La pequeña sufrió un traumatismo de cráneo leve y permanece internada en observación, fuera de peligro.
Un impactante siniestro vial que pudo haber terminado en tragedia ocurrió este jueves por la tarde en la ciudad de Reconquista, Santa Fe. Alrededor de las 18:10 horas, sobre la avenida Islas Malvinas al 1.300, el portón trasero abierto de
Un camión Iveco perteneciente al área de Servicios Públicos municipales enganchó a un Fiat Siena blanco que se encontraba estacionado, provocando que una bebé de un año saliera despedida hacia el asfalto.
El brutal impacto quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo el camión arrastra al automóvil, el cual realiza un trompo inmediato.
En consecuencia, el vehículo realizó un trompo y una bebé de un año de vida que se encontraba en su interior salió despedida, cayendo sobre la calzada. Afortunadamente, la criatura no fue atropellada por otros vehículos que circulaban por la avenida, en un hecho que pudo haber terminado en una tragedia.
Desde el centro de salud informaron que la niña quedó internada en observación con un traumatismo de cráneo leve, aunque su evolución es favorable y su estado general no reviste gravedad.
Al momento del impacto, el conductor y padre de la menor, Enzo Agustín Valenzuela, 27, se encontraba de pie con la puerta trasera abierta en el lado derecho del vehículo. De acompañante estaba Viviana Angélica Robles, 53, quien fue asistida por el servicio de emergencias 107. En tanto, Valenzuela y la niña se trasladaron al hospital de forma particular.
"La desesperación fue grande porque cuando la alzo del piso no se le veía nada, pero nos fuimos al hospital en moto", narró en diálogo con Cadena 3, al tiempo que indicó que la pequeña sólo sufrió un traumatismo de cráneo leve y ya recibió el alta.
El conductor del camión municipal, identificado como Adrián Marcelo Faccioli, 49, arrojó resultados negativos en el test de alcoholemia, al igual que Valenzuela.
La Policía continúa con las actuaciones para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.
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