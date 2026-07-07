Las 40 fiestas para celebrar el 9 de Julio en Buenos Aires con locro, empanadas y pastelitos

Este jueves, 9 de Julio, se celebra el Día de la Independencia y al margen de las celebraciones oficiales, como la vigilia que encabezará Javier Milei el 8 de julio por la noche frente a la Casa Histórica de Tucumán, el resto del país celebrará con fiestas populares que representan el color local mejor que cualquier agenda protocolar.