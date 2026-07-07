Las 40 fiestas para celebrar el 9 de Julio en Buenos Aires con locro, empanadas y pastelitos
Una fecha histórica, el fervor patrio y un envión de buena onda gracias a la Selección. Todo confluye este jueves, 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires.
Este jueves, 9 de Julio, se celebra el Día de la Independencia y al margen de las celebraciones oficiales, como la vigilia que encabezará Javier Milei el 8 de julio por la noche frente a la Casa Histórica de Tucumán, el resto del país celebrará con fiestas populares que representan el color local mejor que cualquier agenda protocolar.
Por ejemplo, en numerosos municipios de la provincia de Buenos Aires anunciaron eventos al aire libre, aún a pesar de las bajas temperaturas (la mínima será de entre 4 y 6 grados), y se prevén música en vivo, ferias de artesanías, puestos de gastronomía, jineteadas y desfiles, entre otras actividades.
Como guía, el perfil de Instagram Pueblos Turísticos Bonaerenses publicó el domingo pasado una extensa lista que ya tiene más de 40 localidades para visitar, algunas hasta incluso desde el 8 de julio.
Amén de los afiches hechos con inteligencia artificial, las peñas y los bailes se preparan para brindarle al 9 de Julio su color autóctono en San Miguel del Monte, General Las Heras, Arrecifes, Necochea o Carlos Casares.
También habrá eventos centrados en la gastronomía criolla, como las empanadas y el locro, como en Baradero, Lobos o General Lamadrid; en Tordillos o General Villegas.
9 de Julio
- Villa Alsina (Baradero): Fiesta del Locro y la Empanada
- Lobos: Encuentro del Locro Popular
- Tres Sargentos (C. de Areco): Fiesta de la Maquinaria Agrícola
- G. La Madrid: 1º Fiesta del Locro
- Marcos Paz: Fiesta de la empanada criolla
- Berra (Monte): Fiesta Patria
- G. Las Heras: Fiesta de la independencia
- Arrecifes: Jineteada y chocolate
- Necochea: Encuentro de Peñas Folklóricas
Miércoles 8
- C. Casares: Peña Folklórica
- Tordillo: Fiesta Independencia
- G. Villegas: Fiesta patria
- Lanús : Peña del 9 de julio
- Pergamino: La Peña del 9 de Julio
- M. Argentinas: Gran desfile y peña
- Longchamps : Peña Patria
- Lomas de Zamora: Amor por la Patria
- Chillar (Azul): Chillar baila el pericón
- Rauch: Rauch Desfila
- Azul: Fiesta independencia
- Balcarce: Aniversario de la fundación
- G. Madariaga: Encuentro de Payadores
- Chascomús : Fiesta Criolla
- Pergamino : Peña La Callejera
- City Bell (La Plata): Feria Las Golondrinas
- Magdalena: Peña en Villa Garibaldi
- La Plata : Peña y Locro
- Turdera (L. de Zamora): Gran Peña
- Abasto (La Plata): Mega feria
- Samborombón (Brandsen): Encuentro Folclórico
- Berazategui : Festival folclórico
- La Plata: Peña Independencia
- Matheu (Escobar): Festival Folclórico
- Rawson (Chacabuco): Chacarereada
- Quilmes: Peña 360
- Los Cardales (E. De la Cruz): Fiesta Independencia
- G. Catán (La Matanza): Fiesta Independencia
- O’Higgins (Chacabuco): Fiesta de la Independencia
- Arroyo Corto (Saavedra): Fiesta Independencia
- Puan: Peña del Fara
- Marcos Paz: Noche de Folclore
- Quilmes: Peña de Los Dementes
- I. Correas (La Plata): Fiesta patria
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