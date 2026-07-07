Video: dio marcha atrás y provocó un violento choque en Panamericana en pleno festejo por la Selección

El hecho Ocurrió el miércoles 2 de julio, alrededor de las 11.30, en la esquina de las calles José Equiza y Concepción del Valle, frente a la plaza de González Catán, en el partido de La Matanza.

La mujer fue arrastrada durante varios metros y cayó con todo el peso de su cuerpo sobre el asfalto, mientras que, según denunciaron sus familiares, el conductor continuó el recorrido sin asistirla. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y la familia anunció que iniciará acciones legales contra la empresa de transporte.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un comercio de la zona muestran el momento en que la pasajera descendía de la unidad cuando el conductor puso en marcha el vehículo antes de que finalizara el descenso.

Una jubilada de 74 años fue arrastrada por un colectivo de la línea 218 cuando intentaba descender de la unidad en González Catán.

Como consecuencia de la maniobra, la mujer fue arrastrada durante varios metros hasta perder el equilibrio y caer violentamente sobre la cinta asfáltica.

Ante este panorama, la mujer fue auxiliada por vecinos y por una acompañante terapéutica que se encontraba en el lugar. A su ingreso al hospital se encontraba lúcida pero se decidió su internación por los golpes sufridos. Luego de constatar a través de la tomografía computada que no tenía lesiones de gravedad, se le dio el alta.

Tras el hecho, la familia denunció públicamente lo ocurrido y anunció que iniciará acciones legales contra la empresa de transporte. Además, cuestionaron el accionar del conductor y aseguraron que el colectivo no se encontraba correctamente detenido para permitir el descenso seguro de los pasajeros.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de un comercio ubicado frente al lugar del hecho, material que ahora podría incorporarse como prueba en el marco de las actuaciones que impulsa la familia.