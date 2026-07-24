VTV: qué elementos revisar en tu auto para evitar que te rechacen la inspección

Los inspectores también verifican que las reparaciones realizadas sobre la carrocería no comprometan la estructura del vehículo.

Altura y paragolpes: las modificaciones que están prohibidas por ley

Los paragolpes forman parte de los componentes más observados durante la VTV, porque cumplen una función fundamental en la absorción de impactos. La normativa establece que deben conservar una ubicación compatible con el diseño original del fabricante y no pueden presentar deformaciones que alteren su funcionamiento.

En los vehículos modificados también se controla la altura respecto del piso. Si la instalación de un nuevo paragolpes modifica las medidas previstas por la reglamentación o cambia significativamente la configuración original del vehículo, el inspector puede considerar esa alteración como un defecto grave.

Los paragolpes rotos, con partes faltantes, deformados o mal sujetos constituyen otro de los motivos habituales de rechazo. Además de comprometer la seguridad del vehículo, pueden aumentar los daños producidos durante un choque o generar riesgos para terceros.

Accesorios que causan rechazo inmediato

Uno de los errores más frecuentes consiste en instalar accesorios metálicos o elementos decorativos que sobresalen del contorno del vehículo. Aunque muchos propietarios los colocan por cuestiones estéticas o funcionales, la normativa establece restricciones precisas sobre este tipo de modificaciones.

Entre los accesorios que pueden provocar un rechazo inmediato aparecen los ganchos delanteros, defensas metálicas, malacates, guinches, soportes adicionales y cualquier estructura que sobresalga de la carrocería sin la homologación correspondiente.

Los estribos también pueden convertirse en un inconveniente, cuando no forman parte del equipamiento original o fueron instalados sin respetar las especificaciones técnicas.

Además de controlar estos accesorios, la VTV verifica que no existan piezas con bordes cortantes, soportes improvisados o componentes con riesgo de desprendimiento. Cualquiera de estas situaciones puede impedir la aprobación del trámite incluso cuando el resto de los sistemas mecánicos del vehículo se encuentra en buen estado.

La revisión de la carrocería forma parte de un control mucho más amplio, que también incluye frenos, dirección, suspensión, neumáticos, luces, emisiones contaminantes, limpiaparabrisas, cinturones de seguridad y otros sistemas esenciales para la circulación.