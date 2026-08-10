Vuelco a toda velocidad en el TC2000: el impactante accidente que ocurrió en La Pampa
El piloto perdió el control de su Nissan Kicks, salió de pista y terminó contra un muro durante la final en Toay.
La final del TC2000 en el autódromo de Toay, La Pampa, tuvo un comienzo marcado por un fuerte accidente que obligó a detener la competencia durante varios minutos. Tomás Fernández protagonizó un despiste a gran velocidad, impactó contra un muro y terminó con su auto completamente volcado. El momento generó preocupación entre los presentes, aunque el piloto logró salir del vehículo por sus propios medios.
El incidente ocurrió durante los primeros instantes de la competencia. Fernández, al mando de una Nissan Kicks, perdió el control de su vehículo cuando transitaba a alta velocidad y se salió de la pista. El auto continuó su recorrido sobre el césped del circuito hasta dirigirse directamente hacia uno de los paredones ubicados en el trazado.
El impacto fue de gran magnitud. Después del choque, el vehículo quedó volcado y rápidamente se desplegó el operativo de seguridad previsto para este tipo de situaciones. Los auxiliares llegaron hasta el lugar para asistir al corredor santafesino, quien permaneció dentro del sector mientras era evaluado.
Accidente en el TC2000: salió por sus propios medios y explicó qué pasó
Una de las primeras noticias alentadoras fue que Fernández pudo abandonar el habitáculo por sus propios medios. Si bien evidenció algunas molestias producto del golpe, se mantuvo consciente y aguardó la llegada de la asistencia médica.
Por precaución, los responsables del operativo decidieron trasladarlo en ambulancia. El piloto fue inmovilizado y llevado hasta la zona de boxes para continuar con la evaluación correspondiente. Una vez allí, sus gestos y sus primeras palabras permitieron llevar tranquilidad a su entorno.
Fernández explicó posteriormente cómo se produjo el accidente y describió la pérdida de control que terminó desencadenando el impacto: “Pegó un latigazo el auto. Se me fue y cuando pisé el pasto me fui derecho contra el paredón”, expresó en declaraciones reproducidas por Carburando. La frase permitió reconstruir los segundos previos al choque.
Según su relato, el comportamiento repentino del auto hizo que perdiera el control y, una vez fuera de la pista, ya no pudiera evitar el muro. El padre del corredor confirmó además que Fernández sería sometido a nuevos controles médicos en una clínica para determinar si había sufrido lesiones como consecuencia del fuerte golpe.
Cómo terminó la final del TC2000 en Toay, La Pampa
Mientras el accidente de Fernández concentraba buena parte de la atención, la competencia continuó luego de la interrupción. El ganador de la sexta fecha de la temporada fue Gabriel Ponce de León, piloto de Toyota que consiguió una destacada remontada desde la novena posición de partida.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario