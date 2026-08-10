Vuelco a toda velocidad en el TC2000: el impactante accidente que ocurrió en La Pampa

Fernández explicó posteriormente cómo se produjo el accidente y describió la pérdida de control que terminó desencadenando el impacto: “Pegó un latigazo el auto. Se me fue y cuando pisé el pasto me fui derecho contra el paredón”, expresó en declaraciones reproducidas por Carburando. La frase permitió reconstruir los segundos previos al choque.

Según su relato, el comportamiento repentino del auto hizo que perdiera el control y, una vez fuera de la pista, ya no pudiera evitar el muro. El padre del corredor confirmó además que Fernández sería sometido a nuevos controles médicos en una clínica para determinar si había sufrido lesiones como consecuencia del fuerte golpe.

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Mientras el accidente de Fernández concentraba buena parte de la atención, la competencia continuó luego de la interrupción. El ganador de la sexta fecha de la temporada fue Gabriel Ponce de León, piloto de Toyota que consiguió una destacada remontada desde la novena posición de partida.