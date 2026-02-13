Un conductor perdió el control de su auto y embistió a dos vehículos estacionados en Mataderos

Choque mataderos

Choque, discusión de tránsito y furia en Mar del Plata: con un casco le destrozó el auto

Personal del Comando de Patrullas Mar del Plata detuvieron a un hombre de 39 años acusado de provocar daños en un auto, tras una discusión originada por un siniestro vial ocurrido en la intersección de Avenida Colón y Santiago del Estero, en la ciudad de Mar del Plata.

El hecho se registró el jueves alrededor de las 22:53 cuando un llamado alertaba sobre disturbios en el lugar, donde momentos antes se había producido una colisión entre un vehículo y una bicicleta.

Auto choque Mar del Plata Un ciclista destrozó el auto con un casco tras una discusión de tránsito.



Al arribar, los uniformados se entrevistaron con el conductor de un Volkswagen Gol, quien refirió que había sido impactado por una bicicleta y que, tras intercambiar datos con el ciclista y retirarse el primer móvil policial interviniente, comenzaron agresiones verbales por parte del ciclista y allegados que se hicieron presentes.

Según lo manifestado, en el marco de la confrontación, uno de los acompañantes del ciclista habría utilizado un casco para golpear la luneta trasera del auto, provocando la rotura total del vidrio y ocasionando daños materiales.

Ante ello, el personal procedió a la identificación y posterior aprehensión del presunto autor del daño, quien fue trasladado a sede policial.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Berlingieri, quien dispuso la formación de causa por el delito de Daño, notificación de la imputación y el traslado del imputado a sede judicial.





