Un conductor perdió el control de su auto y embistió a dos vehículos estacionados en Mataderos
Por el impacto, uno de los autos terminó icrustado en una palmera.
Un joven de 23 años perdió el control de su auto y chocó dos vehículos estacionados esta mañana de viernes en el barrio porteño de Mataderos.
El accidente ocurrió en Avenida Eva Perón al 1400 entre Achaval y Primera Junta. Por el impacto, uno de los autos terminó incrustado contra una palmera.
Integrantes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron al sitio y examinó al joven que resultó con heridas leves.
Bomberos de la Ciudad y personal de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar en donde se acordonó la zona del accidente y restringió al tránsito.
Choque, discusión de tránsito y furia en Mar del Plata: con un casco le destrozó el auto
Personal del Comando de Patrullas Mar del Plata detuvieron a un hombre de 39 años acusado de provocar daños en un auto, tras una discusión originada por un siniestro vial ocurrido en la intersección de Avenida Colón y Santiago del Estero, en la ciudad de Mar del Plata.
El hecho se registró el jueves alrededor de las 22:53 cuando un llamado alertaba sobre disturbios en el lugar, donde momentos antes se había producido una colisión entre un vehículo y una bicicleta.
Al arribar, los uniformados se entrevistaron con el conductor de un Volkswagen Gol, quien refirió que había sido impactado por una bicicleta y que, tras intercambiar datos con el ciclista y retirarse el primer móvil policial interviniente, comenzaron agresiones verbales por parte del ciclista y allegados que se hicieron presentes.
Según lo manifestado, en el marco de la confrontación, uno de los acompañantes del ciclista habría utilizado un casco para golpear la luneta trasera del auto, provocando la rotura total del vidrio y ocasionando daños materiales.
Ante ello, el personal procedió a la identificación y posterior aprehensión del presunto autor del daño, quien fue trasladado a sede policial.
Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Berlingieri, quien dispuso la formación de causa por el delito de Daño, notificación de la imputación y el traslado del imputado a sede judicial.
