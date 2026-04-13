Darío Benedetto vuelve a la Bombonera con Barcelona SC y habló de Boca: "Tengo mucho respeto"

El delantero reconoció que siguió en vivo el sorteo de la Copa y no ocultó su entusiasmo al enterarse de que volvería a jugar en La Bombonera: “Lo vi en vivo (el sorteo). Es una linda oportunidad de volver a la cancha donde fui feliz, donde dejé muchas cosas. Lo voy a aprovechar al máximo”, expresó en diálogo con Primicias. El delantero tuvo un destacado primer ciclo en el Xeneize, aunque su segunda etapa no logró sostener el mismo nivel y terminó alejándose del club a mediados de 2024.