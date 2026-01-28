Tragedia en Mendoza: un adolescente murió tras arrojarse a un canal para salvar a su hermano

El primer parte médico difundido indicó que el adolescente presentaba un cuadro de “asfixia por inmersión” y permanecía con asistencia respiratoria mecánica, en estado crítico.

Lamentablemente, pese al correr de los días y el arduo trabajo del equipo médico del hospital mendocino, “el cuadro clínico del paciente no presentó mejorías y se constató el fallecimiento durante la jornada” del martes.

Tragedia en Bariloche: una mujer murió tras arrojarse por la Cascada Frey

cascada bariloche Cascada Frey

Una mujer de unos 50 años murió el lunes en Bariloche tras arrojarse por la Cascada Frey, en el brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi. Las autoridades confirmaron que la víctima era una turista que había llegado a esa zona del parque nacional en una embarcación privada.

La víctima fue identificada como Silvana Garibaldi, de 59 años, una licenciada en Administración de Empresas que residía en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. La mujer era madre de tres hijos adultos e iba a cumplir 60 años el próximo 28 de febrero.

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi confirmaron en las últimas horas que "la mujer utilizó la cascada como tobogán, se golpeó y murió", según fuentes citadas por el medio Diario Río Negro. "Ayer lunes 26 de enero, a las 19:24 horas, se recibió una denuncia por un accidente ocurrido en la Cascada Frey, al final del brazo Tristeza, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La víctima llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas", informaron las fuentes.

Detallaron que "personas presentes en el lugar lograron sacarla a la superficie y le practicaron maniobras de RCP, sin obtener signos vitales".

Lo que siguió fue un operativo en el que intervino desde la Justicia de Río Negro y personal de Gendarmería y del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) hasta un operador lacustre que trabaja en la zona y accedió a trasladar a familiares de la mujer.

"Cerca de las 5 de la madrugada de hoy terminó el operativo con el retiro del cuerpo, autorizado por Fiscalía provincial. El traslado se efectuó por tierra desde la zona de la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y posteriormente por vía lacustre hasta Bahía López, donde Policía de Río Negro realizaron las pericias y el traslado a la morgue local", precisaron fuentes oficiales.

Dada la cantidad de turistas que visitan cada año los parques nacionales alrededor de Bariloche y en otras áreas de la Cordillera de los Andes, las autoridades del Nahuel Huapi remarcaron lo temerario de la conducta de algunos visitantes a la Cascada Frey y otros espacios de recreación. "En ese sector muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad. Cabe destacar que en esos puntos solo se puede acceder por vía lacustre y esto implica varias horas de navegación, si las condiciones climáticas los permiten", señalaron.